日職／老將年薪不減反增 44歲福留孝介老當益壯加薪73萬

據日本媒體《體育報知》報導，日職現役最年長的球員福留孝介近日談約獲得300萬日圓（約新台幣73萬元）加薪，他也希望以自己的44歲高齡帶給年輕球員更多力量。

據報導，現年已44歲的福留孝介昨與中日龍球團簽下一年3300萬日圓（約新台幣807萬元）合約，目前為止他已在日職敲出1951支安打，他也將在明年續拚生涯2000安里程碑。

福留孝介在高中時代就讀著名的PL學園，1998年以第一指名之姿加盟中日龍，隔年開始升上一軍穩定出賽，2007年季後挑戰大聯盟，待過小熊、印地安人、白襪、洋基。2013年回到日本加盟阪神虎，今年賽季回歸老東家中日龍，目前為止18年日職生涯已出賽2000場，打出1951支安打、285轟，打擊三圍.287/.380./.487。

福留孝介坦言，球隊的情況很艱難，但很開心自己在陣中能發揮老將作用：「幫助年輕選手更了解棒球，也是我的收穫。」並對自己一整年都保持健康感到欣慰。

福留說：「如果自己能帶給年輕後輩們什麼體悟就好了，我對自己在這個年紀還能繼續打球心懷感激，我也希望為了球隊奪冠而努力，而不單單只是為了個人目標。」