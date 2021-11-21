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中職／獅隊單場4度「煮粥」掉分 洋投飛利士爆氣怒砸手套

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅隊左投飛利士先發4.1局失7分（責失2分）。圖／統一獅隊提供
統一獅隊左投飛利士先發4.1局失7分（責失2分）。圖／統一獅隊提供

統一獅昨（20日）在天母棒球場出戰味全龍，不過獅隊守備「亂成一鍋粥」，洋投飛利士投4.1局就狂失7分，但有5分非責失，他下場後情緒失控，怒砸手套、帽子洩憤。

昨對統一獅和中信兄弟而言都是重要一役，因為賽前兄弟的全年度封王魔術數字已來到M1，獅隊只要輸球，兄弟就能取得總冠軍賽的主場優勢。

獅隊昨派出洋投飛利士掛帥先發，不料隊友守備不給力，單場發生4次失誤。一局下，龍隊郭天信內野安打上壘後，吳東融短打，三壘手林子豪傳給二壘手時發生失誤，隨後朱祥麟的三壘安打也對獅隊造成重傷害。

五下一人出局後，飛利士保送朱祥麟，四棒的吉力吉撈打成三壘方向軟弱滾地球，林子豪上前接球卻再度失誤，接著李凱威打出穿越安打，替龍隊攻下第5分。這時獅隊更換投手，飛利士在投手丘上先是揮舞雙手、氣憤地咆哮，下場後更怒丟手套、帽子、寶特瓶，還把休息區內的一排球棒砸得東倒西歪。

獅隊隨後換上另一洋投猛威爾欲止血，打者林驛騰將球拉向一二壘間，二壘手林靖凱奮力滑接將球擋下，不過傳至一壘時發生大暴傳，讓龍隊再添分數，緊接著蔣少宏再補上安打，飛利士留下來的分數全部被掉光。飛利士投4.1局失7分吞敗，但他其實只有2分責失，也讓他成了守備「煮粥」下的最大受害者。

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