中職／味全龍啦啦隊險遭斷棒擊中 隊長英雄救美

味全龍隊昨天進入「女孩日」主題周，結果啦啦隊長勛雞上演一齣英雄救美，為啦啦隊女孩賴可Like擋住斷棒來襲，讓賴可直呼：「你很帥！」

昨晚在天母棒球場的味全龍與統一獅隊之戰，比賽中途球員打擊後的斷棒飛向看台，背對球場應援的啦啦隊沒有發現，一旁的勛雞見狀趕緊推開賴可，用身體擋在斷棒飛來的方向，還好加上護網攔截，沒有受傷。

勛雞表示：「站上應援舞台除了帶動氣氛外，更重要是保護大家的安全，因為自己打過球，所以當下就是先去保護身邊的人。」也因為太突然，勛雞說：「就是一個本能反應。」

這樣英勇的表現不僅讓賴可大讚「很帥」，影片下方球迷也紛紛留言稱讚勛雞的舉動，而且影片上架才11小時，已經累積1.5萬的觀看次數，成為龍隊官方YouTube頻道近期最火燙的一支影片。

勛雞生涯代表作！！女孩日上演英雄救美：