快訊

新北男子酒駕失控暴衝 車卡淡海輕軌分隔緣石遭法辦

僅相隔4天 肇逃「300哥」又酒醉無照騎車撞到顱內出血

中職／自認狀態不到30分 林智勝感謝球迷給力量

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊林智勝。圖／聯合報系資料照
中信兄弟隊林智勝。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊昨晚與樂天桃猿隊打進延長賽，11局下林智勝想著「最差也不過三振」，於是放手揮擊，結果用再見全壘打分出勝負，由兄弟7：6獲勝，林智勝與「泰山障礙」的距離也縮短到1轟。

兄弟全隊11支安打中包括4發全壘打，陳子豪單場雙響砲加上高宇杰的3分砲，讓兩隊在9局打完以6：6平手，11局下2出局後，林智勝在1好2壞下，從從范柏絜手中敲出全壘打，結束比賽。

在洲際球場1萬2190名球迷面前，林智勝又展現大賽型球員氣質，他在領取單場MVP時，就連前隊友林泓育也在旁觀看。

林智勝說：「很感動，感覺很像要退休了，今年我自己覺得狀態不到30分，但很感謝你們的支持，我會盡全力去幫助球隊。」

由於前兩棒都被三振出局，林智勝也說自己上去打擊時，想著：「今年代打很多次三振，今天最差就是三振。」全力一搏，有了好結果。

是林智勝生涯第288轟出爐，距離張泰山保有的中職最多289轟紀錄，只差一支，能否在今年達陣，會是明天兄弟例行賽最終戰的一大看點。

林智勝 樂天桃猿 中信兄弟

延伸閱讀

中職／林智勝延長賽再見轟勝猿！離張泰山紀錄只差1轟

中職／單場雙響砲 陳子豪超越張泰山成最年輕百轟

中職／許基宏跳出來演出逆轉秀 助總讚：不放棄精神

中職／許基宏、陳子豪開轟逆轉 中止龍隊5連勝

相關新聞

中職／林智勝延長賽再見轟勝猿！離張泰山紀錄只差1轟

中信兄弟隊今晚與樂天桃猿隊三度戰平，直到11局下林智勝的再見全壘打，才讓兄弟以7：6拿下勝利，林智勝距離「張泰山障礙」只...

中職／統一獅確定無緣年度第一！總冠軍賽主場優勢歸兄弟

下周就要打總冠軍賽的統一獅隊，近況真的慘爆，今天全場出現4次失誤，拖累先發投手飛利士，最終以2：7輸給味全龍隊，獅隊近8...

中職／總冠軍賽由客場打起 餅總淡然：面對比賽都一樣

統一獅隊近況慘兮兮，今天再以2：7輸給味全龍隊，近8戰7敗，也一併確定將總冠軍賽主場優勢讓給中信兄弟隊，總教練林岳平對此...

中職／柯西諾漸入佳境續留有機會 自信有能力宰制聯盟

味全龍隊洋投柯西諾表現漸入佳境，今天面對下半季王者統一獅隊先發6局僅失2分（1責失），龍隊以7：2大勝，他取得來台後的第...

中職／總冠軍賽程終於底定 27日洲際開打獅象相爭

中華職棒32年總冠軍賽程底定，中信兄弟隊確定取得年度第一，握有4場主場優勢，連續兩年與統一獅隊上演「獅象大戰」，7戰4勝...

中職／單場雙響砲 陳子豪超越張泰山成最年輕百轟

中信兄弟隊陳子豪今晚用單場雙響砲趕進度，在例行賽倒數第二戰，完成生涯百轟，也以26歲114天的年紀，超越張泰山，成為中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。