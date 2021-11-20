中職／自認狀態不到30分 林智勝感謝球迷給力量

中信兄弟隊昨晚與樂天桃猿隊打進延長賽，11局下林智勝想著「最差也不過三振」，於是放手揮擊，結果用再見全壘打分出勝負，由兄弟7：6獲勝，林智勝與「泰山障礙」的距離也縮短到1轟。

兄弟全隊11支安打中包括4發全壘打，陳子豪單場雙響砲加上高宇杰的3分砲，讓兩隊在9局打完以6：6平手，11局下2出局後，林智勝在1好2壞下，從從范柏絜手中敲出全壘打，結束比賽。

在洲際球場1萬2190名球迷面前，林智勝又展現大賽型球員氣質，他在領取單場MVP時，就連前隊友林泓育也在旁觀看。

林智勝說：「很感動，感覺很像要退休了，今年我自己覺得狀態不到30分，但很感謝你們的支持，我會盡全力去幫助球隊。」

由於前兩棒都被三振出局，林智勝也說自己上去打擊時，想著：「今年代打很多次三振，今天最差就是三振。」全力一搏，有了好結果。

是林智勝生涯第288轟出爐，距離張泰山保有的中職最多289轟紀錄，只差一支，能否在今年達陣，會是明天兄弟例行賽最終戰的一大看點。