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台灣、瑞典AZ混打莫德納實驗差很大 差異關鍵曝光

中職／林智勝延長賽再見轟勝猿！離張泰山紀錄只差1轟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊陳子豪單場雙響砲，達成生涯百轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪單場雙響砲，達成生涯百轟。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今晚與樂天桃猿隊三度戰平，直到11局下林智勝的再見全壘打，才讓兄弟以7：6拿下勝利，林智勝距離「張泰山障礙」只差1轟，單場雙響砲的陳子豪則超越張泰山，締造最年輕生涯百轟紀錄。

象猿今晚在洲際球場交手，陳子豪在1局下的陽春砲為兄弟先馳得點，搭配隊友高宇杰的3分砲，取得4：0領先，不過猿隊在4局上從失誤上壘開始，接下來4支安打加上1次保送，單局攻下4分追平。

5局上陳晨威敲安後靠著投手牽制失誤上三壘，成晉的安打敲回1分，不過6局下王威晨的高飛犧牲打再次追平，比數為5：5。

7局上猿隊3支安打攻下1分，7局下陳子豪在2好2壞的劣勢下，從朱俊祥手中敲出右外野全壘打，將比數扳平。

陳子豪這一轟也讓他以26歲114天之齡進入「百轟俱樂部」，超越原本張泰山的26歲又180天紀錄，陳子豪前5個球季都敲出10轟以上，今年季前還差14轟才能達成百轟，終於在例行賽倒數第二場達標。

兩隊打完正規9局，以6：6平手進入延長賽，11局下2出局，輪到10局上場守備的林智勝打擊，結果1好2壞下，從范柏絜手中敲出中外野全壘打，一棒向對手說再見。

這發全壘打是林智勝生涯第288轟，距離張泰山保有的中職生涯最多289轟紀錄，只差1支，明天兄弟的例行賽最終戰會是一大看點。

另一地賽事先一步打完，統一獅隊以2：7輸給味全龍隊，確定全年勝率第二，7戰4勝制的總冠軍賽將由中信兄弟隊握有4場主場優勢。

中信兄弟隊陳子豪單場雙響砲，達成生涯百轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪單場雙響砲，達成生涯百轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪單場雙響砲，達成生涯百轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪單場雙響砲，達成生涯百轟。圖／中信兄弟隊提供

陳子豪 林智勝

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