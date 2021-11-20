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台灣、瑞典AZ混打莫德納實驗差很大 差異關鍵曝光

中職／總冠軍賽程終於底定 27日洲際開打獅象相爭

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊陳子豪單場雙響砲，達成生涯百轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪單場雙響砲，達成生涯百轟。圖／中信兄弟隊提供

中華職棒32年總冠軍賽程底定，中信兄弟隊確定取得年度第一，握有4場主場優勢，連續兩年與統一獅隊上演「獅象大戰」，7戰4勝制系列賽於27日在洲際球場開打。

例行賽在今天獅隊以2：7輸給味全龍隊後，確定由兄弟排名年度第一，握有台灣大賽4場主場優勢，聯盟稍後公布總冠軍賽程。

兄弟在8月17日登頂上半季冠軍，也是隊史第17座季冠軍，獅隊則是在11月18日奪下下半季冠軍、隊史第15座季冠軍，兩支元老級球隊再度於台灣大賽狹路相逢，獅隊尋求總冠軍二連霸，兄弟力拚2010年之後的首座年度總冠軍，終結7年6亞魔咒。

兄弟的4場主場都安排在洲際球場，獅隊作東的第3到5戰，首場選在澄清湖棒球場，接著回到台南大本營。

總冠軍賽程如下：

第1戰11月27日（六） 洲際

第2戰11月28日（日）洲際

第3戰11月30日（二）澄清湖

第4戰12月1日（三）台南

第5戰12月2日（四）台南（如有需要）

第6戰12月4日（六）洲際（如有需要）

第7戰12月5日（日）洲際（如有需要）

統一獅 中信兄弟 味全龍 中華職棒

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