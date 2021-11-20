日職／吉田正尚敲再見安打 歐力士日本一首戰大逆轉

日本大賽今天開打，兩隊少年強投都有好表現，1：1的僵局在8局上由村上宗隆2分砲養樂多隊超前，不料9局下歐力士隊攻下3分逆轉，吉田正尚敲出再見安打，以4：3拿下勝利。

前5局的0：0僵局，由養樂多先馳得點，6局上兩次保送上壘後，中村悠平在一、二壘有人的時的適時安打，敲回全場第一分，打破歐力士投手「四冠王」山本由伸的封鎖。

不過7局下換歐力士洋砲莫亞（Steven Moya）還以顏色，從養樂多奧川恭伸手中敲出一發右外野陽春砲，讓比賽回到原點。

8局上養樂多攻勢再起，面對歐力士中繼投手希金斯（Tyler Higgins），山田哲人先敲出安打，接著村上宗隆的中外野全壘打，一棒將比數超前。

9局下養樂多壓出麥加夫（Scott McGough）關門，歐力士由紅林弘太郎先敲出安打、瓊斯（Adam Jones）選到保送，福田周平的短打在野手選擇下變成滿壘，接著宗佑磨先敲出2分打點安打，吉田正尚再補上一支二壘打，向對手說再見。

歐力士23歲的山本由伸用112球投6局，被敲5支安打，失1分，另有9次三振；養樂多20歲的奧川恭伸則是97球投完7局，被敲6支安打，失1分，3次三振，兩人都無關勝敗。