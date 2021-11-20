中職／柯西諾漸入佳境續留有機會 自信有能力宰制聯盟

味全龍隊洋投柯西諾表現漸入佳境，今天面對下半季王者統一獅隊先發6局僅失2分（1責失），龍隊以7：2大勝，他取得來台後的第2勝、首場先發勝，總教練葉君璋認為明年續留有機會；柯西諾展現超強好勝心，喊話不僅每場出賽都想贏，而且都想當致勝英雄。

柯西諾10月31日以中繼初登板，起初控球失穩，讓葉總感覺與球探報告有落差，但他的表現漸入佳境，上一場對中信兄弟隊先發5局失2分，今天再升級為優質先發。

柯西諾先發6局只用77球，被敲3安打，包括林祖傑的陽春砲，僅出現1次保送，獲選單場MVP。

葉君璋指出，「柯西諾這幾場越投越好，保持這樣的話，明年有機會續留，他的球並不好打，投球數也精簡，確實是好的投手。」

柯西諾揮別剛抵台時的控球不穩，他喊話：「經過這幾個禮拜的調整，現在的我才是真正的我，我是有能力宰制這個聯盟的投手，很融入這支球隊，隊友、行政人員也不斷給我信心。」他也感謝教練，經過上次對陳偉漢的觸身球後，仍持續信任他、幫助他。

柯西諾站上MVP頒獎台超活潑，跳起舞來節奏超帶感，他也說：「對我來說，身為一個好隊友，不管在哪打球都想融入隊友、當隊友的朋友，帶著熱情渲染隊友。」他說自己的個性好勝，不只每場都想要贏，而且都想當最關鍵的那個人，每場都想跳舞給大家看。