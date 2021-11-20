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中職／單場雙響砲 陳子豪超越張泰山成最年輕百轟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊陳子豪。圖／報系資料照
中信兄弟隊陳子豪。圖／報系資料照

中信兄弟陳子豪今晚用單場雙響砲趕進度，在例行賽倒數第二戰，完成生涯百轟，也以26歲114天的年紀，超越張泰山，成為中華職棒史上最年輕百轟球員。

中信兄弟隊今晚在洲際球場對上樂天桃猿隊，上演一場打擊大戰，陳子豪在1局下的陽春砲為球隊先馳得點，搭配隊友高宇杰的3分砲，取得4：0領先。

兩隊你來我往，打到7局下，兄弟反以5：6落後給猿隊，陳子豪在2好2壞的劣勢下，從朱俊祥手中敲出中外野全壘打，將比數扳平，生涯全壘打數也從賽前的98轟，一舉躍入「百轟俱樂部」。

中職最年輕百轟紀錄原本是張泰山的26歲又180天，他在1996年以19歲之姿進入職棒，在2003年4月29日完成生涯百轟。

陳子豪前5個球季都敲出10轟以上，今年季前還差14轟才能達成百轟，但在比賽用球恢復係數調整的今年，其實有點難度，但他仍趕在球季末達陣，拖到明年就錯過這項紀錄。

陳子豪 中信兄弟

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