中職／總冠軍賽由客場打起 餅總淡然：面對比賽都一樣

統一獅隊近況慘兮兮，今天再以2：7輸給味全龍隊，近8戰7敗，也一併確定將總冠軍賽主場優勢讓給中信兄弟隊，總教練林岳平對此淡然，「客場、主場都還好，就是7場，客場就是移動辛苦一點，面對球賽都一樣。」接下來首要課題，是讓選手在短時間內趕快再調整到高點。

獅隊此役全場發生4次失誤成為致命傷，拖累洋投飛利士，先發4.1局失7分，僅有2責失，5局沒投完氣噗噗退場，按照既定計畫由猛威爾接手投球。

林岳平表示，飛利士的狀況還可以，但守備沒有幫忙，「很多守備可以化解的球沒抓到，製造他的危機。」猛威爾的表現也還可以，將在下周的教練會議中再評估帶誰進總冠軍賽。

獅隊的守備成為罩門，餅總表示「一直給選手去面對比賽的機會，透過比賽找尋季後賽可用的守備人員。」擔任三壘手的林子豪此役單場2失誤，可能牽動獅隊用人邏輯，林岳平坦言：「確實有在考慮，都會納入教練會議正式去討論。」

獅隊率先完成120場賽事，以64勝51敗5和、勝率5成57作收，餅總也勉勵選手，「大家都辛苦了，奮戰一整年，也突破去年例行賽成績，接下來還有總冠軍賽，希望球隊一樣接受挑戰。」球隊近況低迷，沒有其他途徑，「還好是還有進到季後賽，接下來的時間再把自己調整到最高點。」