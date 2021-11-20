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中職／統一獅確定無緣年度第一！總冠軍賽主場優勢歸兄弟
下周就要打總冠軍賽的統一獅隊，近況真的慘爆，今天全場出現4次失誤，拖累先發投手飛利士，最終以2：7輸給味全龍隊，獅隊近8戰吞下7敗，也確定與全年勝率第一無緣，7戰4勝制的台灣大賽將由中信兄弟隊握有4場主場優勢。
獅隊近況堪慮，今天在天母球場迎戰龍隊，推出飛利士、猛威爾接力登板，攸關總冠軍賽帶進哪3洋投，但隊友的守備失誤一個接一個，飛利士5局沒投完退場氣噗噗。
龍隊前5局就攻下7分，飛利士104球、4.1局投球任內被敲5安打，猛威爾接手後，接連被林驛騰、蔣少宏敲出安打，多掉2分都記在飛利士帳上，飛利士最終投4.1局、失7分（2責失），猛威爾則是2.1局無失分。
龍隊由柯西諾先發，投6局僅用77球，被敲3安打、包括林祖傑的陽春砲，丟掉2分（1責失），有打線熱烈的火力支援，幫助他取得第2勝、第1場先發勝。
郭天信又成龍隊打線亮點，4打數敲出3支內野安打，打擊率持續攀升到3成08。
獅隊率先完成全部120場賽事，取得64勝51敗5和、勝率5成57，確定居全年第2，尋求2連霸之路將從洲際客場打起。
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