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中職／龍隊把象魔力打沒力 葉總一眼看出他是印地安人

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。報系資料照

中信兄弟隊洋投象魔力兩場後援封鎖統一獅隊，被獅隊鎖定一定會帶進總冠軍賽名單，總教練林岳平昨天笑稱：「要來請教一下味全龍（怎麼打）」，龍隊教頭葉君璋一聽笑答：「因為他是印地安人的啦！」

象魔力為左投，在中職出賽4場，先發、後援各2場，對獅隊兩戰合計後援5局無失分，送出8次三振，讓獅隊一籌莫展，也評估兄弟一定會帶進28人名單。

然而龍隊打象魔力卻頗有心得，18日讓他先發4局失7分（責失2分）退場，也因此才有餅總的玩笑話。

中信兄弟隊新洋投象魔力。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新洋投象魔力。 圖／中信兄弟隊提供

葉總笑說，他當初一看象魔力照片就知道他待過印地安人，「我當時看到相片就知道，這不是印地安人的嗎？我那時不知道問誰，還說沒有，我就看過他。」

象魔力為印地安人在2011年選秀第19輪挑選，2016年大聯盟初登板，今年還曾身披馬林魚球衣在大聯盟出賽4場。

葉總指出，相比當初看到的象魔力，他現在球變快、變壯，球並不好打，龍隊該役可以突破，「他們有失誤啦！失誤有影響。」

印地安人 大聯盟 林岳平

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