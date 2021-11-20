中職／兄弟全場13次殘壘 二軍總冠軍賽樂天扳平戰局

中華職棒二軍總冠軍賽第四戰今天在澄清湖球場舉行，樂天桃猿隊擋下中信兄弟隊的步步進逼，最終以8：7險勝，將戰局扳成2勝2敗平手，要到明天最終戰才能決定冠軍誰屬。

兄弟今天攻勢不少，全隊敲出9支安打，另選到9次四壞保送外加1次觸身，然而全場留下13個殘壘，7局之後2度滿壘只敲回2分，無緣逆轉戰局。

兄弟前5局有4局留下得點圈有人殘壘，只在3局上攻得1分，6局上開啟4分大局，卻也留下滿壘殘壘；猿隊則是前3局都有分數進帳，包括3局下靠林澤彬的兩分砲攻下4分，取得7：1領先。

兄弟在6局上追到2分落後，7局上雖然出現妨礙跑壘與否的爭議，兄弟總教練林明憲上場抗議多時未果，但仍形成一出局滿壘的大好局面，結果只靠高飛犧牲打敲回1分。