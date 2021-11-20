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中職／兄弟全場13次殘壘 二軍總冠軍賽樂天扳平戰局

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊擋下中信兄弟隊的步步進逼，最終以8：7險勝，將戰局扳成2勝2敗平手 圖／桃猿提供
樂天桃猿隊擋下中信兄弟隊的步步進逼，最終以8：7險勝，將戰局扳成2勝2敗平手 圖／桃猿提供

中華職棒二軍總冠軍賽第四戰今天在澄清湖球場舉行，樂天桃猿隊擋下中信兄弟隊的步步進逼，最終以8：7險勝，將戰局扳成2勝2敗平手，要到明天最終戰才能決定冠軍誰屬。

兄弟今天攻勢不少，全隊敲出9支安打，另選到9次四壞保送外加1次觸身，然而全場留下13個殘壘，7局之後2度滿壘只敲回2分，無緣逆轉戰局。

兄弟前5局有4局留下得點圈有人殘壘，只在3局上攻得1分，6局上開啟4分大局，卻也留下滿壘殘壘；猿隊則是前3局都有分數進帳，包括3局下靠林澤彬的兩分砲攻下4分，取得7：1領先。

兄弟在6局上追到2分落後，7局上雖然出現妨礙跑壘與否的爭議，兄弟總教練林明憲上場抗議多時未果，但仍形成一出局滿壘的大好局面，結果只靠高飛犧牲打敲回1分。

7局下猿隊靠著許禹壕、林楷錡兩支安打，再取得2分領先，兄弟9局上又有無人出局滿壘攻勢，但只靠滾地推進換回1分，就以1分差落敗。

中華職棒二軍總冠軍賽，樂天桃猿隊在第四戰扳平，確定要打滿五場。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒二軍總冠軍賽，樂天桃猿隊在第四戰扳平，確定要打滿五場。圖／中華職棒聯盟提供

樂天桃猿 中信兄弟

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