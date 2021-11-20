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中職／葉總的「女孩日」分析 味全3帥C位郭天信

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
郭天信。圖／味全龍隊提供
郭天信。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今、明天在天母球場進行本季最終戰，舉辦女孩日主題活動，球員穿上粉嫩戰袍作戰，總教練葉君璋賽前也「應景」被問到隊上顏值，第一個想到「天哥」郭天信，誇他長得帥又打得好。

龍隊10月後戰績起飛，葉總看著小龍的成長也被「圈粉」，直呼：「如果我是球迷，我會很想看（龍隊比賽）。」被追問到如果是龍迷，會最喜歡哪位球員，顯得很為難，「他們就像一個團隊啊！現在會互相感染、互相鼓勵、互相虧，也許少了一個誰，都看不到他們的好。」

再被設定從顏值出發挑選，葉總終於有了答案，第一個名字講出了郭天信，「綜合起來，場上表現耀眼，瘦瘦的、很秀氣，長得帥氣，也打得不錯。」他接續補充，「徐若熙也是大家會喜歡的，王維中也可以，算帥的。」

郭天信 王維中 徐若熙

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