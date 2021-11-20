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中職／黃紹熙生涯首度升一軍 第一時間通知爸爸黃忠義

中央社 / 台北20日電
中職統一獅隊今天首度拉黃紹熙上一軍，他收到通知就馬上告訴爸爸黃忠義。 中央社
中職統一獅隊今天首度拉黃紹熙上一軍，他收到通知就馬上告訴爸爸黃忠義。 中央社

中職統一獅隊今天首度拉黃紹熙上一軍，他收到通知就馬上告訴爸爸黃忠義，但有球評工作無法到現場看球。本季黃紹熙不追求長打，回歸原本的打擊型態，在二軍繳出不錯成績。

獅隊今天讓原本的二壘手林靖凱休息，拉黃紹熙上一軍，先發打第9棒、擔任二壘手。黃紹熙是前職棒球星黃忠義的兒子，在2018年曾參加過中職選秀但落選，隔年再度挑戰中職選秀，成為獅隊第6指名。

黃紹熙今天接受媒體訪問時表示，是在昨天晚上才接到升一軍通知，「當下有嚇一跳，想說怎麼是我上來，接到電話時也很緊張，但今天來球場後就還好，正常練習。」黃紹熙和陳傑憲之前在日本共生高校是隊友，上一軍後他也有與陳傑憲討論球場、投手習性等。

收到通知後，第一時間黃紹熙打電話回家告訴家人，也有問爸爸黃忠義要不要來天母球場看球，不過黃紹熙笑說：「他說有球評的工作，但會透過電視幫我加油。」爸爸也提醒黃紹熙，上一軍只是一場比賽，跟二軍差不多，保持平常心去打就好。

在二軍待了2年多才首度升上一軍，黃紹熙並不會覺得太晚，他指出，去年自己在二軍成績並不好（35場出賽、打擊率2成16），「自己沒有表現好，沒上來也是理所當然。」不過本季他在二軍出賽34場，繳出3成打擊率表現。

黃紹熙指出，去年打不好主要是因為想追求長打，「想嘗試自己能不能勝任長打型的角色，結果是沒有辦法，那回歸原本類型就好，今年就是把球打強、打穩。」

陳傑憲 中職 選秀

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