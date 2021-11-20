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中職／春訓主練二游 吳東融1場臨場考後開啟三壘人生

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
吳東融。記者陳宛晶／攝影
吳東融。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊吳東融本季扛三壘場次領先其他守備位置，這是他生涯前5年相對陌生的位置，近期頻頻展現令人印象深刻的好球，他坦言春訓時三壘練最少，在4月台南的比賽一試過關後多以三壘為主，不僅隊上教練是他請教對象，前隊友王威晨、前教練陳江和也會不吝於傳授。

吳東融出道初期以游擊居多，2018年起以二壘為主，連續兩年在二壘的場次達標競爭個人獎資格（80場）；今年則在龍隊的年輕陣容中，扛起哪裡有缺就哪裡去的工具人，而龍隊本季的三壘防區，除了洋砲赫雷拉外無人能站穩，也讓吳東融整季在三壘的出賽場次最多。

今天賽前，吳東融本季的守位分布，包括三壘42場、游擊20場及二壘12場，先發場次則是三壘22場、游擊18場、二壘11場，今天仍以先發三壘手出賽。

吳東融透露，春訓時主要以二壘、游擊的練習量比較多，當時沒有預期到今年會在三壘的出賽場次最多，4月初在台南的比賽前，教練詢問他能不能守三壘，「有下去守一下，教練說欸好像還可以，從那之後就比較多在三壘。」

吳東融指出差異，「雖然都是內野，但守備方式、型態很不一樣，包括離一壘的距離、球打出來的強度、傳球角度都不一樣，在訓練上、比賽上也是需要去適應調整。」

他提到三壘方向的來球較快，專注力需要更高，讓身體可以更快反應，而游擊因為球的滾動較慢，需要搶時間的接球，由於在三壘的經驗相對較少，也會多請教有經驗的選手、教練。

吳東融說：「像是威晨（王威晨）、和哥（陳江和）、我們這邊偉哥（陳志偉）、男哥（林宗男），泰山（張泰山）以前也守三壘，剛開始不熟悉，有不確定的地方都會去問。」

吳東融 陳江和 王威晨

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