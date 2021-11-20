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黑豹旗／不怪雙胞胎弟弟失誤 陽明舒治浩投出代表作

中央社 / 新北20日電
2021第9屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽16強戰開打，台北市陽明高中投手「大舒」舒治浩（左）先發對戰高苑工商投出代表作，儘管最後一局雙胞胎弟弟「小舒」舒治偉（右）失誤，但仍順利守下，成功拿下完封勝。 中央社
2021第9屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽16強戰開打，台北市陽明高中投手「大舒」舒治浩（左）先發對戰高苑工商投出代表作，儘管最後一局雙胞胎弟弟「小舒」舒治偉（右）失誤，但仍順利守下，成功拿下完封勝。 中央社

黑豹旗青棒賽北市陽明高中投手「大舒」舒治浩對高苑工商投出代表作，雖然最後一局雙胞胎弟弟失誤，還是順利守下，7局完封勝晉級，舒治浩不怪弟弟，希望加強控球、目標職棒。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強陽明高中今天和南部青棒強權高苑工商交手，陽明高三先發投手舒治浩用106球投7局，僅被敲出5支安打，飆出9次三振，投出2次四壞保送、無失分，表現亮眼。

7局上高苑進攻2人出局後，打者敲出三壘方向高飛球，陽明三壘手、「小舒」舒治偉發生失誤，接著高苑再敲出安打攻佔得點圈，但舒治浩穩住陣腳、讓打者敲出二壘方向滾地球，替球隊守住勝利。

舒治浩和舒治偉是雙胞胎兄弟，賽後舒治偉也跟哥哥說抱歉、不是故意的，舒治浩則笑說沒有責怪弟弟，當下也過去鼓勵他：「不要這麼緊張，我都沒有緊張了你緊張什麼。」弟弟先前是捕手，也會幫舒治浩接捕。

2021第9屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽16強戰20日開打，北市陽明高中投手舒治浩（前）先發對戰高雄市高苑工商投出代表作，成功壓制對手打線，率隊以2比0搶勝、晉級8強。 中央社
2021第9屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽16強戰20日開打，北市陽明高中投手舒治浩（前）先發對戰高雄市高苑工商投出代表作，成功壓制對手打線，率隊以2比0搶勝、晉級8強。 中央社

陽明總教練李杜宏接受聯訪表示，舒治浩以前也蠻皮的，只能花時間跟選手磨合，高三身體素質提升，同時加強重量訓練，在投球表現上也有進步。

舒治浩目前最快球速147公里，李杜宏表示，今天舒治浩先發表現在職棒選秀標準邊緣，目前均速可以破140公里，但決勝武器球需要更精準，畢竟高中和職業打者還是有落差，控球穩定性也需要加強。

舒治浩透露，高一因為傷勢沒有投球，直到高二黑豹旗才復出，認真做重量、跑體能，球速慢慢提升，過去沒有對高苑投過，不會特別追求完投，沒想到可以投完、很開心，但也希望控球可以再進步，之後目標是挑戰職棒，至於會不會高中畢業就參加選秀，要看接下來比賽的表現再評估。

黑豹旗 選秀 球速

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