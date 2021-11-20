中職／古林睿煬達鎮單季百局 背後有餅總小故事

經過一年二軍養成，統一獅隊投手古林睿煬預計去年達成的單季百局目標，在昨晚終於達陣，總教練林岳平也揭曉，2019年在二軍帶著古林去復健的故事。

古林睿煬昨天對上富邦悍將隊，4局失2分，被敲了7支安打，另有有7次三振，雖然吞下敗投，但也達成單季100局的小目標，古林說：「希望可以變成習慣，一直去吃到100局，季前是希望投一整季，100局是小目標。」

獅隊季前也為古林制定整年百局目標，但非硬性門檻，所以總冠軍賽還是可以看到古林登板，回顧這一年，他說：「開季因為緊張，投得不是很好看，學習這些經驗，後面投得越來越順。」

超過150公里的火球是古林睿煬的招牌武器，但也因此過度倚賴「遇到危機就是催直球」，結果較難拉長局數，古林說：「現在不會只用力量去對決，後面變化球比較好，搭配起來，讓直球威力更好。」

「多丟、多練習」是古林睿煬找到控制變化球的感覺，他笑說：「之前要丟之前就覺得『又要壞球了』，才會想用直球去拚。」但現在古林已經能夠用變化球去搶好球數。

2018年以第一指名之姿加盟獅隊，古林睿煬的發展受到期待，隔年開始在二軍出賽，剛好遇到林岳平執掌二軍兵符，有意識地讓古林從2局、3局開始慢慢增加局數，到季末來到6局，才推上一軍初登板。

林岳平當時考量到古林睿煬的舊傷，「雖然可以投，但不希望用這樣的方式」，所以讓他從5月開始才出賽，而上半季的復健階段，就是林岳平帶著古林睿煬去認識的醫院治療，林岳平笑說：「復健我也很熟悉。」

2020年古林睿煬原本被寄予厚望，餅總也準備好「放手讓他飛」，不料為了備戰季前與西武隊的交流賽，導致左腿緊繃，錯過開季一軍，好不容易在7月升上一軍，先發3場又出現腹斜肌拉傷，球季也就此收尾。

今年古林睿煬雖然季中又出現手指水泡問題，一度下二軍，但仍趕上一軍後段賽事，也爭取到總冠軍賽席位，古林找到水泡解方，「就是投球量，讓他去長繭，再去把它磨平，避免太厚反而翻起來。」磨平硬繭這招是誰教的？古林透露，就是餅總。