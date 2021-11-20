中職／小龍養成計畫有KPI 劉基鴻未達標、張祐銘超預期

味全龍隊10月後火燙，取得19勝13敗1和居5隊領先，龍隊教頭葉君璋指出，球隊一直照著既定的養成計畫在走，設定每位選手今年的出賽打席、局數，劉基鴻、郭郁政屬於未達標的部分，張祐銘則是超出預期。

龍隊近期展現一夜長大的進步幅度，上半季仍被壓著打的局勢，進入10月後翻轉，還有逆轉的本領，連葉總都被「圈粉」，「互相感染、互相鼓勵、互相虧，也許少了一個誰，都看不到他們的好，我想很多人會關心，這些人可以打到怎樣，如果我是球迷我會很想看。」

10月後的激變，葉總認為改變的是其他球隊，中信兄弟隊以總冠軍賽調整為主，統一獅隊有爭取下半季冠軍的壓力，富邦悍將隊也進入練兵模式，只有樂天桃猿隊比較看不出改變，「真正有改變的是其他球隊，我們從年初到現在都是照計畫在走。」

葉總透露養成計畫，「我們頭腦內，有哪些選手要達到怎樣的課題，像是劉基鴻就一定沒有達到我們預期，因為他手受傷，如果他沒有手受傷，也是會照原本計畫，讓他繼續達到打席；郭郁政因為受傷太多，也沒達到。」

葉君璋指出，今年設定劉基鴻要打到500到600打席，希望他在一軍整季打完，中途曾因守備壓力讓他下放二軍，但也是希望他可以不管在一軍、二軍都要把設定打席完成。

葉君璋提到，今年設定郭天信、李凱威、劉基鴻的打席差不多，游擊的部分因為本來預期有曾傳昇、張政禹分配，打席設定就沒那麼多。意外驚喜是外野手張祐銘，「祐銘真的是自己拚出來的，表現出來的比我們預期更成熟，所以他打的打席就比我們設定要多。」