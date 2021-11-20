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黑豹旗／陽明擊退傳統強權高苑 睽違5年重返8強

中央社 / 新北20日電
2021年第9屆黑豹旗全國高中棒球大賽持續進行，台北市陽明高中（圖）20日在16強戰與高雄市高苑工商交手，終場陽明以2比0奪勝、睽違5年重返8強。 中央社
2021年第9屆黑豹旗全國高中棒球大賽持續進行，台北市陽明高中（圖）20日在16強戰與高雄市高苑工商交手，終場陽明以2比0奪勝、睽違5年重返8強。 中央社

黑豹旗青棒賽台北市陽明高中儘管戰力有限，但今天先發投手舒治浩7局完封勝，余梓銘關鍵安打搶分，終場以2比0擊敗南部強權高苑工商、睽違5年重返8強，高苑則是首度沒打進黑豹旗8強。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強今天在三重棒球場舉行，陽明高中與「綠色怪物」高苑工商交手，陽明先發投手「大舒」舒治浩用106球投7局，僅被敲出5支安打，飆出9次三振，投出2次四壞保送、無失分，壓制高苑打線。

陽明3局有攻勢，靠著接連安打、「小舒」舒治偉選到保送，攻占滿壘，余梓銘適時安打，一棒送回2分，幫助球隊比賽前半段就取得領先，陽明繼2016年後，睽違5年重返黑豹旗8強，余梓銘是勝利打點。

陽明總教練李杜宏表示，因為學校體育班有人數限制，一個年級只能有11名球員，學校也重視課業成績，加上可以挑選的戰力有限，球隊其實整體實力來說，在全國青棒球隊只能算是32、16強。

李杜宏也提到，一場輸贏的比賽、加上今年黑豹旗改打7局制，勝負很難說，球員每場比賽都很盡心盡力，具有旅日資歷的兒子李杜軒近1個月也有到球隊幫忙，將旅日時期所學、所看到的分享，球隊的內野守備和打擊成長很多。

高苑前8屆黑豹旗都有打入8強，最佳成績為2015年拿下冠軍。可以擊敗高苑、晉級8強，李杜宏也期許，陽明目前還沒有出過職棒球員，「舒治浩今天表示可能在選秀標準的邊緣，還可以更好。」

黑豹旗 棒球

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