中職／獅隊近7戰6敗打擊隱憂 餅總：不用想得太複雜

統一獅隊的總冠軍門票到手，近況卻堪憂，近7戰吞下6敗，丟掉總冠軍賽主場優勢的機率高，總教練林岳平認為打擊確實是隱憂，但不用想得太複雜，下周的練習歸零重來。

獅隊剛結束與富邦悍將隊的3連戰，吃下2連敗，雖非自力拋下封王彩帶，但近況令人擔憂，尤其猛獅近來的打擊更讓人捏把冷汗。

談到打擊近況，林岳平表示，「確實是隱憂，但不用想的太複雜。」他指出，例行賽打到尾聲，各隊陣容、打法都不一樣，這周面對的3個悍將隊投手都是第一次遭遇，「要說打不好、不熟悉都可以，不代表以後會不好。」

餅總認為，球隊近期狀況不佳，剛好讓選手知道缺點，下周練習重新備戰季後賽。

獅隊今天由飛利士傷癒先發，猛威爾也會後援登板，檢驗總冠軍賽最終將帶哪3洋投；主戰二壘手林靖凱表態疲勞，今天啟用前名將「東哥」黃忠義之子黃紹熙負責先發二壘手、第9棒。