中職／撕韓職「5局限定」標籤 布雷克更耐投點出3關鍵

德保拉昨天搶勝失利，讓統一獅隊布雷克的勝投王到手，他已陸續收到不少恭喜，投出球探報告中沒寫到的長局數吃局能力，布雷克點出完整春訓、投手教練信任、隊友守備是關鍵。

布雷克本季為獅隊出賽27場（26場先發），取得17勝4敗、防禦率1.83，不僅勝投數是全聯盟第一，吃下181.2局也勝過德保拉（178局）。

布雷克2019年在韓職SK飛龍、樂天巨人隊效力，總是在前5局展現壓制、第6局起球威急遽下滑，連連被打得扎實，被貼上「5局限定」標籤，巨人還曾為他祭出「假先發」，安排他從第3局起接手，最終投7局失4分，成為他在韓職唯一投進第9局的賽事。

布雷克本季共4度投進第9局，包括3場完封勝，不僅投球成績是生涯顛峰，連體力條都是生涯最長，獅隊過去在球探報告中沒看到的能力，布雷克點到新技能。

布雷克對此指出，「去年季中加入，調整不是那麼順利，今年有完整春訓，幫助我儲備了足夠的投球體能，應付長局數，也要感謝投手教練給我機會，若前5、6局失分不多，還會信任我、讓我繼續投下去，隊友的守備也幫我很大的忙，才可以幾乎每場都拉長局數。」

布雷克透露，昨天從教練到隊友幾乎都跟他說了恭喜（拿到勝投王），「大家都很替我開心。」他印象中過去自己並未拿過類似頭銜；談到德保拉昨天搶勝失利，布雷克回應：「比較在意的是，今年的表現有幫助到球隊，不是特別在意昨天德保拉的狀況，確定拿到後，當然還是很開心。」

布雷克17日投完後並未馬上下放二軍，原因是總教練林岳平有盤算，若德保拉昨天失分多一點，可以讓布雷克上場再拚一下防禦率，布雷克笑說：「昨天他投完後，看起來應該是不用拚了。」