黑豹旗／讓平鎮4局3雙殺 玉里教頭：眼神很重要

玉里高中今天黑豹旗16強碰上平鎮高中，投、守表現佳，前4局讓平鎮敲出3次雙殺，5局打完領先，但6局失守，終場以1比3吞敗止步，總教練吳佳榮說：「眼神很重要」，肯定球員想贏球的企圖。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強今天在三重棒球場舉行，玉里高中與上屆冠軍平鎮高中交手，玉里高中表現不錯，先發投手洪庭文前5局被平鎮敲出6支安打、無失分，讓平鎮打出3次雙殺打，展現壓制力。

兩隊5局打完，玉里1比0領先，平鎮6局把握機會搶分，靠著胡孟智致勝三壘打、翻轉戰局，玉里比賽後半段追分不及、吞敗16強止步。

玉里總教練、職棒退役球員吳佳榮表示，球員今天表現不差，「眼神很重要」，有看到球員想贏球的眼神，面對青棒強權毫不怯場，相信這場比賽對球員很有幫助。

玉里先發投手洪庭文今天總計投5.1局被敲7支安打，投出4次四壞保送、1次觸身球保送，直到6局才掉分，失掉2分責失分、無關勝敗。

吳佳榮表示，洪庭文蠻穩定的，但今天都是兩好球之後被打、太過謹慎，回去還要再加強，與打者周旋時， 先搶到好球數後位置可以投在邊邊角角，不需要往紅中投。