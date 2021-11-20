黑豹旗／讓平鎮4局3雙殺 玉里教頭：眼神很重要
玉里高中今天黑豹旗16強碰上平鎮高中，投、守表現佳，前4局讓平鎮敲出3次雙殺，5局打完領先，但6局失守，終場以1比3吞敗止步，總教練吳佳榮說：「眼神很重要」，肯定球員想贏球的企圖。
2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強今天在三重棒球場舉行，玉里高中與上屆冠軍平鎮高中交手，玉里高中表現不錯，先發投手洪庭文前5局被平鎮敲出6支安打、無失分，讓平鎮打出3次雙殺打，展現壓制力。
兩隊5局打完，玉里1比0領先，平鎮6局把握機會搶分，靠著胡孟智致勝三壘打、翻轉戰局，玉里比賽後半段追分不及、吞敗16強止步。
玉里總教練、職棒退役球員吳佳榮表示，球員今天表現不差，「眼神很重要」，有看到球員想贏球的眼神，面對青棒強權毫不怯場，相信這場比賽對球員很有幫助。
玉里先發投手洪庭文今天總計投5.1局被敲7支安打，投出4次四壞保送、1次觸身球保送，直到6局才掉分，失掉2分責失分、無關勝敗。
吳佳榮表示，洪庭文蠻穩定的，但今天都是兩好球之後被打、太過謹慎，回去還要再加強，與打者周旋時， 先搶到好球數後位置可以投在邊邊角角，不需要往紅中投。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言