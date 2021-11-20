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黑豹旗／胡孟智扛平鎮主戰捕手 總教練吳柏宏評價高

中央社 / 記者謝靜雯新北20日電
2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強20日在三重棒球場舉行，平鎮高中胡孟智（圖）抓準機會扛起主戰捕手，敲出致勝三壘打，率隊擊敗玉里高中、晉級8強。 中央社
2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強20日在三重棒球場舉行，平鎮高中胡孟智（圖）抓準機會扛起主戰捕手，敲出致勝三壘打，率隊擊敗玉里高中、晉級8強。 中央社

平鎮高中胡孟智抓準機會扛起主戰捕手，在黑豹旗青棒賽16強敲出致勝三壘打，率隊擊敗玉里高中、晉級8強，儘管身材不突出，總教練吳柏宏評價高，認為胡孟智蹲捕能力水準之上。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強今天在三重棒球場舉行，平鎮高中比賽前半段打線受制，5局打完0比1落後，6局靠著高二捕手胡孟智適時三壘打、一棒送回2分超前比數，終場以3比1拿下勝利。

平鎮總教練吳柏宏受訪表示，球隊原本設定的主戰捕手是呂東翰，但先前與大學隊交流賽時，呂東翰擋球比較沒有這麼紮實，也把胡孟智拉上當主戰捕手，「攻擊、擋球、傳球，都有在水準之上」。

胡孟智身材不突出、身高160公分，吳柏宏表示，很多人問過，怎麼會拉身材不突出的胡孟智當主戰捕手，但吳柏宏表示，胡孟智是桃園三級棒球培養起來的球員，少棒、青少棒也都是球隊主力捕手，雖然身高不高、但該有的條件都有。

平鎮今天前半段攻勢不順，胡孟智表示，近期大家打擊狀況沒有調整到最好，6局上場打擊、對上玉里投手田楊昇樺，雖然之前沒有對戰經驗，但教練團提醒要觀察投手的控球，好球後抓直球打，看到不規則彈跳、穿越形成安打很開心。

胡孟智自評過去阻殺比較不好，但先前與大學隊打練習賽磨練，打擊和守備能力都有提升、也增加自信心。

平鎮高中 棒球 黑豹旗

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