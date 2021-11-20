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中職／董子恩登一軍就寫紀錄 高中教頭卻只擔心腳程

中央社 / 新北20日電
富邦悍將隊野手董子恩改寫中職初登場連續打席無三振紀錄，他的高中教頭吳柏宏卻只擔心他的腳程。 圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊野手董子恩改寫中職初登場連續打席無三振紀錄，他的高中教頭吳柏宏卻只擔心他的腳程。 圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊野手董子恩改寫中職初登場連續打席無三振紀錄，董子恩高中教頭、平鎮高中總教練吳柏宏說，難能可貴，董子恩本來就有實力、會再成長，也笑說：「最擔心他的腳程。」

董子恩今年季中選秀第3輪被指名，季末升上一軍、獲較多出賽機會，也改寫王金勇2000年寫下初登場起連續32打席無三振紀錄，目前8場出賽、總計38打席無三振紀錄持續中。

吳柏宏今天接受媒體聯訪表示，董子恩高中時期就是中心棒次打者，該有的水準都具備，但高中畢業的職業棒球新秀在兩好球後可常選到保送、做得很好。

吳柏宏說，中華職棒大聯盟洋投不好打，有持續關注董子恩出賽，看到董子恩把好球帶顧得很好、展現纏鬥能力，難能可貴。

董子恩第3場出賽就敲出中職生涯首轟，吳柏宏表示，董子恩是安打型打者，高中正式賽真的完全沒轟過，職棒用球和學生比賽用球可能還是有差，攻擊掌握度也很好。

看到子弟兵在職棒有好表現，吳柏宏說，相信董子恩還會再成長，力量能再增加，但也笑說「我最擔心他的腳程，腳程要再增加有點難」，昨天看董子恩對戰統一7-ELEVEn獅隊，敲出右外野方向安打，卻差點死在一壘，「他自己也有嚇到，我看他跑過一壘後一直拍胸口。」

中職 平鎮高中

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