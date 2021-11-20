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黑豹旗／陽念希後援穩守 平鎮勝玉里晉級8強

中央社 / 新北20日電
黑豹旗青棒賽16強賽20日平鎮高中投捕建功，投手陽念希（中）後援6局無失分，捕手胡孟智6局敲出致勝三壘打，率隊以3比1擊敗玉里高中、晉級8強。 中央社
黑豹旗青棒賽16強賽20日平鎮高中投捕建功，投手陽念希（中）後援6局無失分，捕手胡孟智6局敲出致勝三壘打，率隊以3比1擊敗玉里高中、晉級8強。 中央社

黑豹旗青棒賽16強賽今天平鎮高中投捕建功，投手陽念希後援6局無失分，捕手胡孟智6局敲出致勝三壘打，率隊以3比1擊敗玉里高中、晉級8強，平鎮總教練吳柏宏稱讚玉里投手和守備都不錯。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強今天在三重棒球場舉行，上屆冠軍平鎮高中與花蓮縣玉里高中交手，玉里高中首局抓準平鎮高中先發投手王彥恩控球不穩、先拿1分。

平鎮比賽前半段受制於玉里高中先發投手洪庭文壓制，前5局敲出6支安打，但攻勢沒能有效串聯，前4局出現3次雙殺打，5局打完0比1落後。

平鎮6局追分，靠著觸身球保送、安打攻占得點圈，也將玉里先發投手洪庭文打退場，平鎮捕手胡孟智敲出超前比分三壘打，一棒送回2分，再靠著滾地球跑回團隊第3分，平鎮順利拿勝晉級8強。

平鎮先發投手王彥恩今天投1局被敲2支安打，投出3次四壞保送、1次三振，失掉1分責失分、無關勝敗；陽念希後援6局僅被敲出1支安打，投出6次三振、無失分，率隊搶勝、也拿下勝投。

平鎮總教練吳柏宏表示，打7局比賽球員難免急，就看誰冷靜才有辦法先拿下分數，玉里守備和投手都不錯，賽前就有提醒球員這場比賽不好打，今天比賽前半段先被得分，加上球運也不好、才會出現這麼多次雙殺。

平鎮6局靠著胡孟智敲出滾地球、不規則彈跳形成致勝三壘打，吳柏宏笑說：「6局運氣回到我們這邊，如果正常彈跳，可能又會是雙殺。」

吳柏宏表示，高一投手王彥恩先前在與成棒友誼賽時表現其實不錯，但才高一、難免綁手綁腳，今天先發沒辦法發揮正常水準，換上陽念希後援穩住陣腳，陽念希近期出賽穩定性增加，相信他會越來越穩定、能夠掌握比賽的節奏。

平鎮高中 黑豹旗

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