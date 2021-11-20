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中職／牛棚砸鍋害德保拉錯失三冠王 網：被教練團搞掉...
中信兄弟洋投德保拉昨先發登板演出6局好投，無奈牛棚不給力，在他退場後砸鍋，本季第17勝飛了，也無緣創下「三冠王」2連霸紀錄。許多球迷對教練團第七局調度感到相當不解，賽後灌爆兄弟粉專，要求給出合理解釋。
昨德保拉前六局雖幾次被攻佔得分圈，但最後仍順利化解無失分，兄弟也替他攻下2分領先。只是來到第七局，被蔡鎮宇敲安後，兄弟決定換下德保拉，改由本季最穩定牛棚之一的官大元接手，不料他先對朱育賢投出保送，再被陳晨威敲出二壘打，使德保拉退場前留下的跑者回來得分，兄弟只剩1分領先。
兄弟緊急換上吳俊偉仍無法穩定局勢，被林智平敲出高飛犧牲打，讓猿隊以2:2追平，也讓德保拉本季第17勝飛走，與史上第一次的「投手三冠王」2連霸擦身而過。
雖最後兄弟靠著高宇杰、許基宏兩發兩分砲，以4：2力退桃猿，並在年度勝率以半場勝差重登第一。不過象迷仍對德保拉錯失勝投王感到相當可惜，紛紛至粉絲團嗆爆教練團，「被教練團搞掉的三冠王…」、「砸鍋的牛棚自罰三杯」、「這場比賽贏的最沒意義 不覺得年度第一有比歷史紀錄還要重要」、「為何一直用官大元…大師兄上來都只能揮空氣」、「雖然今天贏了，但我還是要代替保拉怒噓教練團」。
而據《自由體育》報導，兄弟總教練林威助賽後表示，投手教練佛斯特有跟德保拉討論是否續投第七局，考量用球數已破百，當時已達成只要有人上壘就換投的共識，而德保拉對於錯失勝投無緣大紀錄也看得很開，「至少我還有2冠」。
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