中職／會長曾預告的獎盃變身 二軍總冠軍獎座搶先曝光
中職會長蔡其昌曾預告今年獎盃將有創新設計，變身後的二軍總冠軍獎盃今天先亮相，以拋下勝利彩帶為意象，基底以鑽石形棒球場元素為設計概念。蔡其昌表示，美感很抽象，或許大家不一定覺得好看，但他期待外界的反饋，將會持續努力、一步步改變。
聯盟今天公布二軍總冠軍獎盃，今年特別以CPBL為主軸進行視覺延伸，藉由稜角分明的設計體，表現出選手們的剛性與對於棒球運動的堅持，字體間各角度的塊面銜接，傳遞著棒球運動各面向的細節與精神。
獎盃主體以彩帶造型繚繞向上，靈感來自於封王拋下勝利彩帶的意象，字體與彩帶的結合，象徵團隊向心力、團結與絕佳默契，曲線造型同時表現出揮擊、飛行的動態美感。
基底以鑽石形棒球場元素為設計概念，意味著榮耀來自於球場、團隊從球場發光。整體獎座以字體的剛、彩帶的柔打造出視覺層次，剛柔並進的二軍總冠軍獎盃就如同在二軍奪戰的選手們，表現出具有張力的新一代美感。
蔡其昌表示，獎盃的改變，一直是球員與球迷期盼的事，這次二軍總冠軍的設計加入許多新的元素，有別於以往的獎座，希望大家可以感受到聯盟的用心。「我想，美感的問題很抽象，可能不一定大家都覺得好看，但聯盟會持續努力，盡量朝著進步的方向一步一步改變，期待大家給我們更多的反饋。」
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