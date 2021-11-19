中職／申皓瑋餵打席看到成長 洪總：把他螺絲鎖一下

富邦悍將隊今天以6：4擊敗統一獅隊，賞給下半季王者2連敗，申皓瑋單場4打數敲出4安打，包括3支長打，近兩戰都是「猛打賞」，總教練洪一中向來對他愛之深、責之切，他坦言常常需要把申皓瑋的螺絲鎖一下、罵一下，但對他的期許是明年要更好。

申皓瑋本季在一軍出賽110場、350打席，都是生涯新高，繳出打擊率2成72、82安打、4轟，「餵」打席的成效，也逐漸體現在他越來越成熟的表現上。

洪總透露，「我今年一直跟打擊教練說，就讓他一直打，不管打好、打壞，我不會讓他下來，我也一直鼓勵他，他的各方面條件都不錯，不應該只是這樣的成績，我今年最起碼一直用、一直用，我期待他明年可以打好。」

談到申皓瑋本季成績，洪總認為已經比預期更好，但還是需要偶爾盯一下，「把他螺絲鎖一下，罵一下，但他也算滿聽話。」洪總坦言，「我對他確實有特別關照，因為我覺得他有能力。」