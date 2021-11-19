中職／李子強帥氣奪首勝 「韓系歐巴」長相常被問

富邦悍將隊帥氣新人李子強面對統一獅隊先發5局無失分，只被敲出2安打，悍將隊終場以6：4贏球，李子強生涯初登板就拿到先發勝投，總教練洪一中大讚明年要進入先發輪值，「當然有機會！」

21歲的李子強3年前歷經選秀失利，今年捲土重來在第5輪上榜，洪總表示，第一次看他投球時是剛簽約時，感覺普普通通，和預期有落差，直球只有130幾公里，控球也不好，「本來就對他很期待，但上次看想說怎麼有落差，原來是還沒準備好，今天看起來就不錯。」

洪總點出好的關鍵，「速差、控球都不錯，球速也不慢，本來想說可不可以投到145，結果今天146，以他的身體素質，再努力一下，要投到150不是不可能。」」

李子強自認還有很多需要修正的地方，「不必要的壞球有點多，是我要再調整的地方。」他也提到，獅隊打線第一次對到自己，不是很熟悉，之後也需要更充足的準備面對賽事。

李子強的初登板，除了成績亮眼，韓系歐巴的長相也很吸睛，洪總對此笑說：「我們隊上帥的滿多啊。」李子強則坦承，生活中遇過不少人問他是不是韓國人，「我就笑笑的，我是台灣人。」

李子強表示，賽前有做意象訓練，但這場上去看到那麼多人，還是會緊張、有點腳抖，就是一球一球投，不去想結果怎樣。

洪總賽後讚許他的表現，「是一個滿成熟、滿完整的先發投手」，至於明年搶進先發輪值，他說：「當然有機會」。