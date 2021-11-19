中職／許基宏超前2分砲 兄弟超車獅隊登年度勝率第一

中信兄弟隊德保拉今晚6局失1分的好投，雖然錯過勝投，本季只能帶走防禦率、三振「雙冠」，但兄弟靠著高宇杰、許基宏兩發兩分砲，在洲際球場以4：2擊敗樂天桃猿隊，年度勝率上享有優勢。

今晚是兄弟例行賽倒數第三戰、德保拉本季最後一次先發，前6局雖然4度被攻占得點圈，但能力保不失，球隊靠著高宇杰在4局下的兩分砲以2：0領先。

7局續投，德保拉被敲安打後退場，用球數103球，結果留下的跑者變成失分，接手的官大元投出保送後又被陳晨威敲出一壘線邊穿越二壘打，丟掉1分，接下來1出局後換吳俊偉登板，結果被林智平敲出高飛犧牲打，追平比數。

德保拉勝投飛走，不過今晚6局失1分、7次三振的成績，讓他本季防禦率1.77、187次三振都是聯盟最佳，但是16勝輸給布雷克的17勝，錯過史無前例的連兩年拿下投手「三冠王」壯舉，不過連霸防禦率王，是中職史上第4人、兄弟隊史第一人。

而兄弟在7局下馬上有攻勢回應，面對陳冠宇，張志強選到保送上壘，2出局後許基宏敲出一發右外野全壘打，又取得2分領先，也讓許基宏獲選單場MVP。

兄弟拿下這一勝，加上另一地統一獅隊以4：6敗給富邦悍將隊，全年勝率兄弟反超車獅隊，以0.5場勝差領先，兩隊持續競爭總冠軍賽的主場優勢。