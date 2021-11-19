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中職／悍將又開到福袋 李子強初登板奪先發勝
富邦悍將隊的新人「開箱」又開出福袋，李子強面對統一獅隊先發5局無失分，只被敲出2安打，悍將隊終場以6：4贏球，李子強生涯初登板就拿到先發勝投，獅隊則是吞下2連敗。
21歲的李子強2018年歷經選秀失利，今年捲土重來在第5輪上榜，今天演出一軍初登板，演出一場沉穩好投，先發5局共用77球，只被敲出2安打、無失分，送出4次三振。
新人生涯初登板就拿到先發勝，李子強成為史上第15人，且是今年第3人，前2人為5月7日的中信兄弟隊余謙、11月5日的樂天桃猿隊林子崴。
悍將隊打線全力相挺菜鳥，以范國宸4支3、有1發陽春砲，以及申皓瑋4支4、3支長打表現最佳，于森旭的2安打也貢獻2分打點，持續幫助悍將隊擴大比分優勢。
李子強退場後，悍將隊繼續啟用新人，以自主培訓合約簽下的陳冠勳第6局登板，面對3人次未取得出局數，歐書誠接手後被敲1安打、1高飛犧牲打，3分都記在陳冠勳帳上。
獅隊先發投手古林睿煬投4局送出7K，但被敲7安打、失4分（責失2分），吞下本季第6敗。
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