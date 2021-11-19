聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將又開到福袋 李子強初登板奪先發勝

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
李子強。圖／富邦悍將隊提供
李子強。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊的新人「開箱」又開出福袋，李子強面對統一獅隊先發5局無失分，只被敲出2安打，悍將隊終場以6：4贏球，李子強生涯初登板就拿到先發勝投，獅隊則是吞下2連敗。

21歲的李子強2018年歷經選秀失利，今年捲土重來在第5輪上榜，今天演出一軍初登板，演出一場沉穩好投，先發5局共用77球，只被敲出2安打、無失分，送出4次三振。

新人生涯初登板就拿到先發勝，李子強成為史上第15人，且是今年第3人，前2人為5月7日的中信兄弟隊余謙、11月5日的樂天桃猿隊林子崴。

悍將隊打線全力相挺菜鳥，以范國宸4支3、有1發陽春砲，以及申皓瑋4支4、3支長打表現最佳，于森旭的2安打也貢獻2分打點，持續幫助悍將隊擴大比分優勢。

李子強退場後，悍將隊繼續啟用新人，以自主培訓合約簽下的陳冠勳第6局登板，面對3人次未取得出局數，歐書誠接手後被敲1安打、1高飛犧牲打，3分都記在陳冠勳帳上。

獅隊先發投手古林睿煬投4局送出7K，但被敲7安打、失4分（責失2分），吞下本季第6敗。

樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／好無聊到好緊張 范國宸外野初體驗心臟蹦蹦跳

中職／獅隊投手群一起守下勝利 先發、後援環環相扣

中職／陳冠宇又失守領先 全季砸鍋榜光速攻上第2位

中職／古林睿煬7局失1分奪勝 獅隊下半季M5拚12日封王

相關新聞

中職／錯過三冠王 德保拉防禦率王連莊仍是隊史第一人

中信兄弟隊德保拉的三冠王保衛戰，今天投6局1分退場，防禦率王、三振王確定先入袋，但退場後兄弟與樂天桃猿隊以2：2戰平，勝...

中職／布雷克「147特攻」風險較高 餅總還沒算到這邊

統一獅隊昨天鎖定總冠軍賽門票，誰將負責打頭陣還未進行沙盤推演，「147特攻」是風險較高的策略，總教練林岳平直言，「如果我...

中職／感受群龍長大威力 餅總：跟龍打季後賽可能會輸

味全龍隊近況火燙，昨天在澄清湖球場咬了中信兄弟隊一口，幫助統一獅隊非自力封王，總教練林岳平也感受到狂龍威力，笑稱：「我現...

日職／日本大賽不預告先發 歐力士照攤牌：首戰山本

日本大賽明天開打，今年由歐力士隊與養樂多隊爭奪「日本一」，雖然決定不採用預告先發制，但歐力士監督中嶋聰主動「攤牌」，告訴...

中職／被捕手換代跑到底有多慢？董子恩揭秘跑一壘秒速

富邦悍將隊新秀董子恩用聯盟紀錄為自己留下註記，初登場起連續34打席沒被三振，改寫2000年王金勇32打席紀錄，而他日前被...

中職／好無聊到好緊張 范國宸外野初體驗心臟蹦蹦跳

范國宸昨天生涯首度擔任先發外野手，生澀的接球為他吸引不少鏡頭，從一開始球不來感覺無聊，到後面頻頻被挑戰，他笑說：「真的感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。