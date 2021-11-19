中職／錯過三冠王 德保拉防禦率王連莊仍是隊史第一人

中信兄弟隊德保拉的三冠王保衛戰，今天投6局1分退場，防禦率王、三振王確定先入袋，但退場後兄弟與樂天桃猿隊以2：2戰平，勝投場數仍落後統一獅隊布雷克1場。

今晚是兄弟例行賽倒數第三戰，在洲際球場面對樂天桃猿隊，也是德保拉本季最後一次先發，前6局雖然4度被攻占，但能力保不失，球隊也以2：0領先，7局續投，德保拉被敲安打後退場，結果留下的跑者變成失分。

接手的官大元投出保送後又被陳晨威敲出二壘打，丟掉1分，接下來1出局後兄弟換上吳俊偉登板，結果被林智平敲出高飛犧牲打，追平比數。

德保拉勝投飛走，不過今晚6局失1分、7次三振的成績，讓他本季防禦率1.77仍維持聯盟最低，整季187次三振則多出第二名布雷克30次。

德保拉防禦率王、三振王入袋沒有問題，但是16勝輸給布雷克的17勝，唯一解法是在兄弟剩下2場賽事中，靠中繼奪勝，不過以近期兄弟爭取年度第一情勢下，可能性很低。

德保拉去年拿下中職勝投、三振、防禦率「三冠王」，今年差一冠，錯過史無前例的連兩年投手「三冠王」壯舉。

不過防禦率王連霸，德保拉是中職史上第4人、兄弟隊史第一人，前面3人分別是統一獅隊王漢（1994、95）、誠泰Cobras隊林恩宇（2005、2006）以及義大犀牛隊羅力（2015、16、17）。