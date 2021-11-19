中職／二軍總冠軍賽陽耀勳開轟 桃猿背水一戰奪勝
中職二軍總冠軍賽第3戰，樂天桃猿隊面臨背水一戰，靠著陽耀勳開轟以及廖健富第6局敲出超前安打，終場以2比1擊敗中信兄弟，系列戰取得1勝2敗，將戰線延長至第4戰。
二軍總冠軍賽採取5戰3勝制，首戰兄弟以5比0擊敗桃猿隊，第2場兄弟再以7比3奪勝取得聽牌優勢，桃猿隊面臨不能輸的壓力。
第3戰在嘉義市棒球場舉行，2局上兄弟靠著蘇緯達、王勝偉接連敲安打，攻下1分；不過4局下桃猿隊的陽耀勳轟出追平陽春砲，6局下許禹壕、楊家勝敲安打後，陽耀勳選到保送形成滿壘，廖健富再敲安打送回超前分，終場桃猿隊以2比1擊退兄弟，桃猿扳成1勝2敗，明天將繼續打第4戰。
桃猿隊此戰推出下勾投手張喜凱先發，用50球投3.1局，被敲3支安打，投3次四壞球保送、2次觸身球，送出1次三振，失掉1分；接著吳丞哲後援投1.2局，被敲1支安打，沒有失分；劉昱言則是後援投2局，被敲2支安打、送出3次三振無失分，最後奪下勝投。
兄弟則是由余謙先發，用51球投5局，被敲2支安打，出現2次四死球、1次三振，失掉1分；接替登板的李吳永勤則是投1局失1分，吞下敗投。
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