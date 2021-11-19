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中職／下半季封王後落淚 陳傑憲相信爸爸在天上看得到

中央社 / 新北19日電

中職統一獅隊昨天奪下季冠軍，賽後陳傑憲因為想起過世的爸爸落淚，他表示，當初自己還排斥打職棒，如今無法在爸爸面前有好表現很遺憾，不過他認為，爸爸在天上一定看得到。

陳傑憲在10月因為受傷加上爸爸過世，當時缺陣了2個星期，不過歸隊後就馬上穩定球隊戰績，昨天雖然是非自力封王，不過賽後陳傑憲接受媒體訪問時，因為想起與爸爸的約定激動落淚。

談起昨天的情緒，陳傑憲今天表示，爸爸過世時，自己曾在心中與他約定，「我在心中跟他講說，回到球隊之後一定要幫助球隊拿下下半季冠軍，昨天剛好這個畫面跑出來，突然感覺就來了。」

陳傑憲是透過2016年選秀加入職棒，當初他和爸爸曾因為是否打職棒而爭吵了大半年，「我一開始是對職棒是很排斥的，因為是很競爭、現實的環境，畢竟我在台電有很穩定收入。」最後決定投入職棒，陳傑憲回憶爸爸感到很驕傲，「他還說兒子打職棒後，言行舉止要收起來，然後每次回家都要我簽球送人。」

爸爸突然過世，陳傑憲心中有遺憾，因為家住高雄，如果有在澄清湖棒球場的比賽家人都會來看，但因為特別想要表現，反而打不好，「雖然說這幾年拿了幾個獎項讓他很驕傲，但我最想要的是能讓家人現場見證好的時候，去年下半季冠軍、總冠軍賽時他們都沒來。」

不過陳傑憲認為，現在爸爸在天上一定每場都可以看到自己表現了，「每次上場都會帶著信念，好像他在身邊一樣去比賽。」

陳傑憲提到，在爸爸過世前2天，還難得獲得爸爸的稱讚，「他說『現在中職打球會笑的球員裡面只有我兒子，是小朋友的榜樣』。」陳傑憲指出，爸爸希望他能在場上保持笑容、開心面對，不要把結果看得太重，因此現在打不好之後都會想起爸爸的叮嚀。

陳傑憲 中職 統一獅

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