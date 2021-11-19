中職／140但所有球都能攻好球 餅總：迪倫不好打啊！

富邦悍將隊新洋投迪倫球速看似不快，昨天卻完全壓制統一獅隊打線，5局投球任內只被敲出2安打，獅隊總教練林岳平直呼：「迪倫不好打啊！」最大優勢在於什麼球都可以投到好球。

迪倫先發5局只被敲出2安打、無失分，最快球速只有140公里，卻讓獅隊吃足苦頭，終場以3：4吃下敗仗，只能靠另一地中信兄弟隊輸球，完成非自力封王。

餅總指出，迪倫雖然球速不快，但是不好打，「看似沒什麼，但是所有球都可以投到好球，直球好球、變速好球、曲球也好球，都可以控在邊角，當你在鎖定一邊，就會用速球壓迫你，直球才140左右，但我們斷3支棒子。」

林岳平提到，無法預期迪倫的好球位置，造成昨天無法突破，「他有他的策略，我看他這兩場配球模式是一模一樣的，除非打到他策略改變。」