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董子恩34打席未被三振破紀錄 教練讚心理素質

中央社 / 新北19日電
富邦悍將隊新人董子恩昨天達成初登場起連34打席未被三振，突破聯盟紀錄。 聯合報系資料照
富邦悍將隊新人董子恩昨天達成初登場起連34打席未被三振，突破聯盟紀錄。 聯合報系資料照

中職富邦悍將董子恩昨天達成初登場起連34打席未被三振，突破聯盟紀錄，他今天表示，自己從小就是不容易被三振的型態，教練鍾承祐也稱讚他心理素質穩定，但力量須加強。

董子恩是今年季中選秀悍將第3指名，11日就敲出生涯首轟，雖然近2場出賽都4打數沒有敲出安打，不過從初登場起連續34打席沒有被三振，超越王金勇在2000年創下的連續32打席無三振紀錄。

董子恩今天接受媒體訪問時表示，從國小就不容易被三振，「因為國小只有直球，會覺得被三振是很不應該的事情。」不過董子恩並不滿意自己最近的表現，他最想追求的是上壘，但近2場出賽都沒有上壘。

透過季末在一軍出賽，董子恩有很多收穫，「看到很多很好的投手像布雷克，直球、變化球都很好，高中雖然也有很好的投手，但是沒有這麼穩定。」未來他最想要加強的是身體素質與力量，認為自己身材太瘦，沒有辦法撐完一整季。

悍將打擊教練鍾承祐稱讚董子恩是心理素質穩定的年輕選手，「他的好球帶顧得非常好，這種有時候打5、6年的選手都沒辦法做到的。」高中畢業後就進職棒的選手中，鍾承祐認為樂天桃猿隊廖健富和董子恩在顧好球帶的方面做得最好，但董子恩的力量還有待加強，「這種東西可以練，秋訓、春訓的時候提升身體素質。」

透過季末的機會在一軍體驗，鍾承祐認為對年輕選手非常有幫助，可以遇到高強度的投手，「我通常不會跟他們講太多，觀察他們的能耐到哪裡，之後才能改進，雖然會有挫折，但早點遇到是好事，而且擊球內容我覺得都還不錯。」

除了董子恩，今年進職棒的新秀打者像是王苡丞、孔念恩等人，鍾承祐都抱有期待，認為他們都很刻苦耐勞，「就算練打量很大時，他們打到手破了也不會說什麼。」

鍾承祐 樂天桃猿 富邦悍將

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