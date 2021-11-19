中職／被捕手換代跑到底有多慢？董子恩揭秘跑一壘秒速

富邦悍將隊新秀董子恩用聯盟紀錄為自己留下註記，初登場起連續34打席沒被三振，改寫2000年王金勇32打席紀錄，而他日前被捕手姚冠瑋換代跑，也引起球迷好奇到底跑速有多慢，他今天解答，跑一壘大約在4秒5到4秒8。

悍將隊在16日的比賽打滿12局，野手全員上場，12局下董子恩先敲安打開啟攻勢，悍將隊接連換上姚冠瑋、戴培峰兩名捕手代跑，總教練洪一中當天賽後解釋調度，「姚冠瑋腳程快啊！他和董子恩比快很多，雖然是捕手，小小的速度還不錯。」

董子恩解密自己的腳速，「我自己也覺得有點慢，從小就對這方面比較沒信心，沒有跑步的天分，跑一壘大概是4秒5、4秒8。」被虧外表看起來不像腳程慢的，他回答：「那是…看不出來而已。」

董子恩近兩戰8打數沒有安打，今天繼續扛起先發第2棒、三壘手，談到感受最需加強的課題，他點出身體素質，「不管是力量或手臂都要加強，自己還是太瘦，這樣可能會沒辦法撐完一整季比賽。」

球季結束後將投入秋訓，他已經聽說過內容有多硬，「跑得多、練得多，想辦法多去把課表都接收完，希望能撐完。」