快訊

明年健保費率上看5.32% 陳時中：兩年不調不是隨便講講

直播／「500盤」星光晚宴登場 200位名流、明星現身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／日本大賽不預告先發 歐力士照攤牌：首戰山本

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
歐力士監督中嶋聰主動「攤牌」，告訴大家日本一首戰「就是山本由伸」先發登板。 截圖自歐力士猛牛推特
歐力士監督中嶋聰主動「攤牌」，告訴大家日本一首戰「就是山本由伸」先發登板。 截圖自歐力士猛牛推特

日本大賽明天開打，今年由歐力士隊與養樂多隊爭奪「日本一」，雖然決定不採用預告先發制，但歐力士監督中嶋聰主動「攤牌」，告訴大家「明天就是山本由伸」先發登板。

歐力士與養樂多今天舉行監督會議，根據日本媒體報導，由於養樂多監督高津臣吾不同意，根據規定只要有一方反對，就不會採行預告先發，這也是日職自2017年軟銀隊對橫濱隊之後，相隔四年再次出現日本大賽不提前公布先發。

不過會議後，中嶋聰決定單方面公布先發，中嶋聰表示：「單方面宣布應該沒關係吧？就是山本唷。」日媒預估，養樂多首戰應該會推出20歲王牌奧川恭伸。

歐力士不意外的選擇投手「四冠王」山本由伸扛起首戰先發，山本由伸今年球季防禦率1.38、18勝、206次三振、4次完封都是太平洋聯盟第一。

養樂多 歐力士 山本由伸

延伸閱讀

日職／「年薪只剩1成也不奇怪」 日媒爆陽岱鋼續留巨人真相

日職／墊底軍同翻身很勵志 總冠軍賽少年強投大對決

日職／巨人、羅德贏不了 養樂多、歐力士爭「日本一」

日職／歐力士連兩場完封羅德 聽牌日本一門票

相關新聞

中職／布雷克「147特攻」風險較高 餅總還沒算到這邊

統一獅隊昨天鎖定總冠軍賽門票，誰將負責打頭陣還未進行沙盤推演，「147特攻」是風險較高的策略，總教練林岳平直言，「如果我...

中職／感受群龍長大威力 餅總：跟龍打季後賽可能會輸

味全龍隊近況火燙，昨天在澄清湖球場咬了中信兄弟隊一口，幫助統一獅隊非自力封王，總教練林岳平也感受到狂龍威力，笑稱：「我現...

日職／日本大賽不預告先發 歐力士照攤牌：首戰山本

日本大賽明天開打，今年由歐力士隊與養樂多隊爭奪「日本一」，雖然決定不採用預告先發制，但歐力士監督中嶋聰主動「攤牌」，告訴...

中職／被捕手換代跑到底有多慢？董子恩揭秘跑一壘秒速

富邦悍將隊新秀董子恩用聯盟紀錄為自己留下註記，初登場起連續34打席沒被三振，改寫2000年王金勇32打席紀錄，而他日前被...

中職／好無聊到好緊張 范國宸外野初體驗心臟蹦蹦跳

范國宸昨天生涯首度擔任先發外野手，生澀的接球為他吸引不少鏡頭，從一開始球不來感覺無聊，到後面頻頻被挑戰，他笑說：「真的感...

日職／「年薪只剩1成也不奇怪」 日媒爆陽岱鋼續留巨人真相

旅日好手陽岱鋼日前獲得巨人隊一年續約，跌破眾人眼鏡，如今日本媒體《夕刊富士》特地撰文報導陽岱鋼續留巨人的真相，甚至有球團消息人士指出，陽岱鋼的年薪將大砍9成，只剩下原先的1成，薪資降幅比獲得火腿一年續約的王柏融還大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。