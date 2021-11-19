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日職／日本大賽不預告先發 歐力士照攤牌：首戰山本
日本大賽明天開打，今年由歐力士隊與養樂多隊爭奪「日本一」，雖然決定不採用預告先發制，但歐力士監督中嶋聰主動「攤牌」，告訴大家「明天就是山本由伸」先發登板。
歐力士與養樂多今天舉行監督會議，根據日本媒體報導，由於養樂多監督高津臣吾不同意，根據規定只要有一方反對，就不會採行預告先發，這也是日職自2017年軟銀隊對橫濱隊之後，相隔四年再次出現日本大賽不提前公布先發。
不過會議後，中嶋聰決定單方面公布先發，中嶋聰表示：「單方面宣布應該沒關係吧？就是山本唷。」日媒預估，養樂多首戰應該會推出20歲王牌奧川恭伸。
歐力士不意外的選擇投手「四冠王」山本由伸扛起首戰先發，山本由伸今年球季防禦率1.38、18勝、206次三振、4次完封都是太平洋聯盟第一。
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