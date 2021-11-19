中職／好無聊到好緊張 范國宸外野初體驗心臟蹦蹦跳

范國宸昨天生涯首度擔任先發外野手，生澀的接球為他吸引不少鏡頭，從一開始球不來感覺無聊，到後面頻頻被挑戰，他笑說：「真的感覺到我心臟在蹦蹦跳。」今天他繼續擔綱先發右外野手。

統一獅隊昨天以3：4輸球，3分都是打向他的防區得到的分數，范國宸也坦言和守內野的差距真的很大，還原比賽實境心聲超寫實，「內野手打出來一定是往前，昨天第1球平飛過來，那個慣性、先往前，啊！完了，我就去撿球了。」

他笑說，前幾局沒有球接，守起來覺得滿無聊的，「不像一壘和球賽很近，打出來要馬上反應，在那邊就是我馬上反應後球又沒來。」結果到了比賽後段截然不同，獅隊頻頻挑戰他的防區，「到後面是球一直來，後面就很緊張，球賽又打那麼刺激，我真的感覺到我心臟在蹦蹦跳。」

范國宸透露，加練外野是近一個月的事，總教練洪一中告訴他隊上一壘比較擠，問他有沒有想去守外野，而他認為多一個位置就多一個機會，也欣然接受，「職場就是這樣，多一個機會，看誰可以在這環境越久越好。」

他也深刻體悟到內野手來守外野也一點都不輕鬆，昨天很感謝兩位外野手的幫助，「我滿依賴兩個外野手，都會跟我講站位，我會一直轉過去看他們。」

范國宸拿林哲瑄的手套站外野，上面還印有他的名字，他透露拿到這個手套的由來，「之前要練外野時，我就直接拿，有跟他講，應該是就給我用吧！這個滿舊的，他很多新的，應該不會用了吧！」他也有打算要訂做一個自己的外野手套。

范國宸自知在外野還有很多需要學習的，目前還不知是否需要參與秋訓，他說：「沒有列入秋訓名單的話，外野練球應該也會過來。」