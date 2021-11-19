快訊

明年健保費率上看5.32% 陳時中：兩年不調不是隨便講講

直播／「500盤」星光晚宴登場 200位名流、明星現身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／好無聊到好緊張 范國宸外野初體驗心臟蹦蹦跳

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
范國宸。記者陳宛晶／攝影
范國宸。記者陳宛晶／攝影

范國宸昨天生涯首度擔任先發外野手，生澀的接球為他吸引不少鏡頭，從一開始球不來感覺無聊，到後面頻頻被挑戰，他笑說：「真的感覺到我心臟在蹦蹦跳。」今天他繼續擔綱先發右外野手。

統一獅隊昨天以3：4輸球，3分都是打向他的防區得到的分數，范國宸也坦言和守內野的差距真的很大，還原比賽實境心聲超寫實，「內野手打出來一定是往前，昨天第1球平飛過來，那個慣性、先往前，啊！完了，我就去撿球了。」

他笑說，前幾局沒有球接，守起來覺得滿無聊的，「不像一壘和球賽很近，打出來要馬上反應，在那邊就是我馬上反應後球又沒來。」結果到了比賽後段截然不同，獅隊頻頻挑戰他的防區，「到後面是球一直來，後面就很緊張，球賽又打那麼刺激，我真的感覺到我心臟在蹦蹦跳。」

范國宸透露，加練外野是近一個月的事，總教練洪一中告訴他隊上一壘比較擠，問他有沒有想去守外野，而他認為多一個位置就多一個機會，也欣然接受，「職場就是這樣，多一個機會，看誰可以在這環境越久越好。」

他也深刻體悟到內野手來守外野也一點都不輕鬆，昨天很感謝兩位外野手的幫助，「我滿依賴兩個外野手，都會跟我講站位，我會一直轉過去看他們。」

范國宸拿林哲瑄的手套站外野，上面還印有他的名字，他透露拿到這個手套的由來，「之前要練外野時，我就直接拿，有跟他講，應該是就給我用吧！這個滿舊的，他很多新的，應該不會用了吧！」他也有打算要訂做一個自己的外野手套。

范國宸自知在外野還有很多需要學習的，目前還不知是否需要參與秋訓，他說：「沒有列入秋訓名單的話，外野練球應該也會過來。」

范國宸 統一獅 林哲瑄

延伸閱讀

中職／獅輸悍將拋不出彩帶 等待隊史第3次非自力封王

中職／兩度遭驅逐出場 兄弟投手教練佛斯特挨罰2萬元

中職／神全「憨慢講話」用12局再見安展現老大哥價值

中職／佛斯特又怒了！不滿好球帶判決 9局下遭驅逐出場

相關新聞

中職／布雷克「147特攻」風險較高 餅總還沒算到這邊

統一獅隊昨天鎖定總冠軍賽門票，誰將負責打頭陣還未進行沙盤推演，「147特攻」是風險較高的策略，總教練林岳平直言，「如果我...

中職／感受群龍長大威力 餅總：跟龍打季後賽可能會輸

味全龍隊近況火燙，昨天在澄清湖球場咬了中信兄弟隊一口，幫助統一獅隊非自力封王，總教練林岳平也感受到狂龍威力，笑稱：「我現...

日職／「年薪只剩1成也不奇怪」 日媒爆陽岱鋼續留巨人真相

旅日好手陽岱鋼日前獲得巨人隊一年續約，跌破眾人眼鏡，如今日本媒體《夕刊富士》特地撰文報導陽岱鋼續留巨人的真相，甚至有球團消息人士指出，陽岱鋼的年薪將大砍9成，只剩下原先的1成，薪資降幅比獲得火腿一年續約的王柏融還大。

中職／好無聊到好緊張 范國宸外野初體驗心臟蹦蹦跳

范國宸昨天生涯首度擔任先發外野手，生澀的接球為他吸引不少鏡頭，從一開始球不來感覺無聊，到後面頻頻被挑戰，他笑說：「真的感...

日職／日本大賽不預告先發 歐力士照攤牌：首戰山本

日本大賽明天開打，今年由歐力士隊與養樂多隊爭奪「日本一」，雖然決定不採用預告先發制，但歐力士監督中嶋聰主動「攤牌」，告訴...

中職／被捕手換代跑到底有多慢？董子恩揭秘跑一壘秒速

富邦悍將隊新秀董子恩用聯盟紀錄為自己留下註記，初登場起連續34打席沒被三振，改寫2000年王金勇32打席紀錄，而他日前被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。