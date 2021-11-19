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中職／感受群龍長大威力 餅總：跟龍打季後賽可能會輸

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
餅總點出味全龍隊守護神田澤純一的成績很驚人，驚呼包辦全隊6成勝利，同時也也感受到狂龍威力。 聯合報系資料照
餅總點出味全龍隊守護神田澤純一的成績很驚人，驚呼包辦全隊6成勝利，同時也也感受到狂龍威力。 聯合報系資料照

味全龍隊近況火燙，昨天在澄清湖球場咬了中信兄弟隊一口，幫助統一獅隊非自力封王，總教練林岳平也感受到狂龍威力，笑稱：「我現在跟味全打季後賽可能會輸。」

龍隊在10月後取得19勝13敗1和，領先同期間其他4隊戰績，整合完畢後的群龍戰力令人驚艷，在獅、象急需勝場時，連咬了兩隊好幾口。

獅隊今年對戰龍隊取得21勝1和7敗的壓倒性優勢，但5敗出現在下半季，龍隊打線在季末急速長大，林岳平也看得很清楚。

他讚賞龍隊打者現在幾乎人人會打、會跑、又會選，「這時候就是短期球隊的型出現了。」餅總說這就是龍隊的成長，「他們明年如果這樣子，剉咧等。」

林岳平也點出了守護神田澤純一的成績有多驚人，「一開始他對新聯盟還沒完全適應，球隊季初也還在磨合，造就他現在防禦率比較高，如果那些都守起來，他現在救援點很恐怖欸！他可以在年度最後一名拿30個救援點，球隊50勝，等於他有球隊勝場的6成。」

此外，獅隊遭兄弟左投象魔力後援封鎖兩場，龍隊卻在他先發時打爆他，4局從他手中攻下7分，也讓餅總苦笑說：「我明天再來請教一下味全龍。」

林岳平 味全龍 統一獅

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