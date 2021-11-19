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中職／布雷克「147特攻」風險較高 餅總還沒算到這邊

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
餅總認為讓總冠軍賽布雷克「147特攻」是風險較高的策略。 聯合報系資料照
餅總認為讓總冠軍賽布雷克「147特攻」是風險較高的策略。 聯合報系資料照

統一獅隊昨天鎖定總冠軍賽門票，誰將負責打頭陣還未進行沙盤推演，「147特攻」是風險較高的策略，總教練林岳平直言，「如果我有海克曼、費古洛，可以試看看，布雷克是沒比他們差，但他們有經歷過（147特攻），布雷克還沒有。」

今年總冠軍賽戲碼確定由中信兄弟和獅隊重演去年對決，兄弟左投德保拉本季表現依舊強勢，他也是兄弟目前唯一無懸念帶進總冠軍賽的洋投，總教練林威助表態不排除讓他扛第1、4、7戰。

全中職唯一能與之抗衡的布雷克，昨天賽後表示也有意願「147特攻」。至於餅總怎麼想呢？他坦言，「都可以考慮，但目前沒有去想季後賽怎麼排列，練習日才會稍微沙盤演練。」獅隊將在周日休兵兩天後，下周二恢復練球。

布雷克的體力條，當然是「147特攻」需要考量的，去年他在總冠軍賽一夫當關的演出，當時就已讓餅總驚艷，賽後直呼：「打到現在，才知道我有這麼強的投手。」林岳平今天直指：「這是他的球探報告裡面確實不曾有過的過去，都5.1、5.2局，所以去年和今年的成績，應該是他生涯最輝煌的。」

獅隊的輪值規畫八字還沒一撇，餅總認為「147特攻」是一個策略，但是風險比較高，「如果一直想著147，投手的準備就會不一樣，如果一場崩掉、出狀況，全部會變調。」他也認為以德保拉的體力條，確實較有執行「147特攻」的能耐。

布雷克 林岳平 德保拉

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