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中職／兄弟二軍冠軍賽聽牌卡關 陽耀勳開轟為猿續命

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
桃猿在二軍總冠軍賽扳回一城。 截圖自桃猿粉絲團
桃猿在二軍總冠軍賽扳回一城。 截圖自桃猿粉絲團

中華職棒二軍總冠軍賽第三戰今天在嘉義市棒球場開打，樂天桃猿隊面對背水一戰，靠著陽耀勳的陽春砲加上廖健富關鍵打點，以2：1擊敗中信兄弟隊，將戰績扳成1勝2敗，在5戰3勝的賽制中，成功延長戰局。

猿隊先發投手張喜凱投3.1局，被敲3支安打，2局上在二壘有人時被王勝偉敲出安打，丟掉唯一一分。

猿隊打線在4局下靠著陽耀勳從余謙手中敲出的的陽春砲，先追平比數，6局下面對兄弟中繼投手李吳永勤，2支安打加上一次保送，在1出局後形成滿壘，廖健富敲出適時安打，打回超前分。

張喜凱掉分後，猿隊接手的4名牛棚投手皆未失分，劉昱言2局、3次三振、無失分的表現拿下勝投，而9局登板的王躍霖雖然在2出局後被敲出安打，但用再見三振拿下救援成功。

兄弟前兩場直落二，取得聽牌優勢，不過第三戰踢到鐵板，先發投手余謙5局失1分，無關勝敗，明天兩隊將移師到澄清湖棒球場續戰。

陽耀勳 張喜凱

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