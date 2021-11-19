日職／「年薪只剩1成也不奇怪」 日媒爆陽岱鋼續留巨人真相

旅日好手陽岱鋼日前獲得巨人隊一年續約，跌破眾人眼鏡，如今日本媒體《夕刊富士》特地撰文報導陽岱鋼續留巨人的真相，甚至有球團消息人士指出，陽岱鋼的年薪將大砍9成，只剩下原先的1成，薪資降幅比獲得火腿一年續約的王柏融還大。

陽岱鋼從今年開季就從二軍出發，直到8月28日才升上一軍，他在一軍僅短短半個月7打數1安打、打擊率.143，而後9月12日更遭抹消登錄。至今待在巨人的5個球季，陽岱鋼繳出打擊率.258，24發全壘打，97分打點成績。

日媒報導5年前巨人簽下陽岱鋼的背景，時任監督高橋由伸上任滿一年，不過該年度巨人雖在中央聯盟排名第二，但落後給龍頭廣島鯉魚高達17.5場勝差，球團高層不斷給予教練團「補強」的壓力，而當時陽岱鋼已經快跟歐力士談好約了，就這樣硬生生被巨人以超高薪挖走。

這5年來陽岱鋼在巨人的成績不如以往，也未獲得重用，續約消息一出震撼各界，甚至有陰謀論指出「會不會一開始談的就是6年約」、「合約到期後是不是有球員選擇權」。

對此，日媒報導球團知情人士出面闢謠，巨人當初與陽岱鋼簽的就是5年約，也沒有選擇權，並提到這次續約是因為右打的外野手實在太少了，他說：「續約的確很令人意外，但目前陣中的右打野手大概只有石川慎吾，留下來的陽岱鋼年薪只剩下一成也不奇怪。」他也表示，自今年龜井善行退休後，巨人幾乎沒有老經驗的外野手，因此球團可能抱持著「與其讓他活躍於別支球隊，不如就自己留著」這樣的想法。