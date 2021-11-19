快訊

指揮中心點頭！機師回國不用被「戳鼻子」可改深喉檢測

直播／今本土 死亡皆+0！ 境外一口氣增10案例

中職／兄弟近況低迷粉專被出征 球迷狠酸：準備年年亞

聯合新聞網 / 綜合報導
兄弟11月狀態低迷，讓兄弟球迷很憂心。 截圖自中信兄弟官方粉絲團
兄弟11月狀態低迷，讓兄弟球迷很憂心。 截圖自中信兄弟官方粉絲團

兄弟昨以大分差2:11慘輸味全龍，讓統一獅以非自力封王方式奪得下半季冠軍，兩隊也將重現去年戰況，再一次於台灣大賽碰頭。回顧兄弟11月爭冠關鍵時刻，整體打擊數據都排名墊底，像是自己送冠軍給獅隊，讓球迷燃起怒火，到兄弟粉專出征。

提前拿下總冠軍門票的中信兄弟，下半季前半段還在競爭行列，但11月後失速，9場比賽中只有2勝7敗，總共只得20分，平均一場2.2分，打擊率僅0.232，-而團隊防禦率則高達4.04，這些數據都是五隊墊底，投打明顯失調。

原本抱有包辦上下季冠軍期望的爪迷，對於兄弟又繳出低水準表現十分不滿，一點都不像爭冠球隊，賽後灌爆兄弟粉專，「看不出來這支球隊拿過上半季冠軍欸」、「可憐啦，年度第一，玩到繼續亞，安心亞，年年亞」、「這種比賽能看嗎？總冠軍門票一張一千，不如拿去吃大餐吧！」希望能罵醒近況低迷的猛象。

不過仍有不少理性的球迷仍給予支持，並狠酸這些鍵盤俠，「難怪爪迷常被說沒水準，酸民、鍵盤教練只看留言 搞得好像輸的多慘」、「一堆自以為是總教練的酸民」

兄弟目前當務之急就是要拿下年度第一，增加主場優勢，甩掉虎頭蛇尾戰況。期待能打破連年「安心亞」的魔咒。

中信

相關新聞

日職／被虧胖嘟嘟9天後 清宮幸太郎變瘦嚇到新庄剛志

日本職棒火腿隊清宮幸太郎胖嘟嘟的身材，日前才被新任監督新庄剛志虧「這樣不會太胖嗎？」相隔9天，清宮幸太郎在千葉基地出現時...

中職／統一獅下半季封王優惠多 小7指定商品第二件五折

統一獅隊昨晚奪得中華職棒32年下半季冠軍，球隊也很快推出相關優惠活動，7-ELEVEN自11月26日起，限時三天指定商品...

中職／ 洪總替新投教林正豐按摩 網：叫布魯斯情何以堪

富邦悍將近期表現低迷，甚至傳出「洪布之爭」，使隊內氣氛添加一絲緊張。隨著前投手教練布魯斯離隊，二軍投手教練林正豐升上一軍暫代職務。昨日被捕捉到洪總替他按摩的畫面，也引起部分網友熱議，紛紛替布魯斯打抱不

中職／兄弟近況低迷粉專被出征 球迷狠酸：準備年年亞

兄弟昨以大分差2:11慘輸味全龍，讓統一獅以非自力封王方式奪得下半季冠軍，兩隊也將重現去年戰況，再一次於台灣大賽碰頭。回顧兄弟11月爭冠關鍵時刻，整體打擊數據都排名墊底，像是自己送冠軍給獅隊，讓球迷燃

中職／搶主場優勢 獅象還要爭全年勝率第一

中信兄弟隊昨天在高雄澄清湖球場狀況連連，從一開賽就落後味全龍隊，毫無阻擋統一獅隊封王的氣勢，終場以二比十一慘敗，也是近九...

中職／獅下半季封王 餅總：打出常勝軍氣勢

「倒數三、二、一」統一獅隊昨晚走到新莊球場外野，與獅迷一同拋下彩帶，雖然靠中信兄弟隊輸球，在下半季非自力封王，但還是把總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。