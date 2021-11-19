中職／兄弟近況低迷粉專被出征 球迷狠酸：準備年年亞

兄弟昨以大分差2:11慘輸味全龍，讓統一獅以非自力封王方式奪得下半季冠軍，兩隊也將重現去年戰況，再一次於台灣大賽碰頭。回顧兄弟11月爭冠關鍵時刻，整體打擊數據都排名墊底，像是自己送冠軍給獅隊，讓球迷燃起怒火，到兄弟粉專出征。

提前拿下總冠軍門票的中信兄弟，下半季前半段還在競爭行列，但11月後失速，9場比賽中只有2勝7敗，總共只得20分，平均一場2.2分，打擊率僅0.232，-而團隊防禦率則高達4.04，這些數據都是五隊墊底，投打明顯失調。

原本抱有包辦上下季冠軍期望的爪迷，對於兄弟又繳出低水準表現十分不滿，一點都不像爭冠球隊，賽後灌爆兄弟粉專，「看不出來這支球隊拿過上半季冠軍欸」、「可憐啦，年度第一，玩到繼續亞，安心亞，年年亞」、「這種比賽能看嗎？總冠軍門票一張一千，不如拿去吃大餐吧！」希望能罵醒近況低迷的猛象。

不過仍有不少理性的球迷仍給予支持，並狠酸這些鍵盤俠，「難怪爪迷常被說沒水準，酸民、鍵盤教練只看留言 搞得好像輸的多慘」、「一堆自以為是總教練的酸民」

兄弟目前當務之急就是要拿下年度第一，增加主場優勢，甩掉虎頭蛇尾戰況。期待能打破連年「安心亞」的魔咒。