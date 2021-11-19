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中職／ 洪總替新投教林正豐按摩 網：叫布魯斯情何以堪

聯合新聞網 / 綜合報導
洪總幫林正豐按摩這一幕引發網友熱議。 截圖自悍將IG影片
洪總幫林正豐按摩這一幕引發網友熱議。 截圖自悍將IG影片

富邦悍將近期表現低迷，甚至傳出「洪布之爭」，使隊內氣氛添加一絲緊張。隨著前投手教練布魯斯離隊，二軍投手教練林正豐升上一軍暫代職務。昨日被捕捉到洪總替他按摩的畫面，也引起部分網友熱議，紛紛替布魯斯打抱不平。

悍將在官方IG釋出一則影片，內容寫下，(正豐教練表示：「我的心臟啊…」)。由於當時戰況激烈，洪一中教練為了讓林正豐不要這麼緊繃，默默移到背後替他按摩，幫助他舒緩一些壓力，面對此舉林正豐則面露害臊輕微晃動身體。所幸最終悍將順利以4:3險勝獅隊。

此貼文一出，不少網友也替先前與洪總鬧不和的投手教練布魯斯喊冤，「幫布魯斯QQ！！」、「布魯斯做牛做馬 結果被教練團其他人當白癡」。也有網友持有不同意見，「一個巴掌拍不響，還是要尊重總教練。」、「洪總其實不錯，對球隊他也勞心勞力」

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