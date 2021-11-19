健豪同仁盃／24隊報名史上新高 華興首度參賽引注目

2021年嘉義縣第六屆健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽將在12月16至19日開打，今年共有24支球隊參賽創下新高，其中台北市華興國小首度參賽，吸引外界目光。

健豪同仁盃由嘉義縣同仁國小主辦，自2016年首屆6隊，每年隊伍數都有增加，近兩年已有16隊，今年邁入第六屆更是一口氣衝到24隊，將在同仁國小、和興棒球場兩地開戰，開幕典禮將在12月16日上午9點30分在同仁國小棒球場舉行。

包括台北市東園國小、台北市華興國小、新北市民安國小、桃園市光明國小、桃園市錦興國小、台中市力行國小、彰化市忠孝國小、台南市省躬國小、台東縣紅葉國小等9隊都是第一次參加，其中重組的華興由前職棒球員、現任裁判的白昆弘帶隊，而去年冠軍雲林縣文昌國小則要挑戰衛冕。

賽事連四年獲得台中市健豪印刷事業股份有限公司總經理張訓嘉力挺贊助，冠名為健豪同仁盃，今年前四名獎金提高，冠軍為1萬5千元、亞軍9千元、季殿軍分別為6千與4千元。