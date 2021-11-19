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中職／統一獅下半季封王優惠多 小7指定商品第二件五折

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊慶祝中華職棒32年下半季封王，推出多項優惠。圖／取自統一獅隊臉書粉絲團
統一獅隊慶祝中華職棒32年下半季封王，推出多項優惠。圖／取自統一獅隊臉書粉絲團

統一獅隊昨晚奪得中華職棒32年下半季冠軍，球隊也很快推出相關優惠活動，7-ELEVEN自11月26日起，限時三天指定商品同類別任選第二件5折，其他合作廠商也都一起推出封王優惠。

獅隊昨天將封王魔術數字歸零，奪得隊史第15座季冠軍，總冠軍賽預計27日開打，與去年同樣上演中信兄弟隊與統一獅隊爭霸戲碼，獅隊更要挑戰二連霸。

獅隊今天在官方臉書粉絲團宣布封王優惠，7-ELEVEN、21風味館配合總冠軍賽時間點，推出26至28日的限時三天特價優惠。

另外兆豐銀行自19日起至12月31日，持兆豐統一獅聯名卡消費滿額即可抽季冠軍紀念套組，輝葉按摩椅19日起限時2天，指定商品66折起；焼肉ショジョ自19日起限時3天，穿戴獅隊相關衣物內用享優惠；犀牛盾19日起限時7天，統一獅隊聯名款手機殼，享85折。

統一獅隊下半季封王優惠詳情如下：

●7-ELEVEN

2021/11/26 （五） ~11/28 （日），限時三天 ​

指定商品同類別任選第二件5折(以價低者優先折扣)‼​

1.CITY全系列。​

2.大亨堡、現蒸地瓜、包子系列。​

3.統一系列：含指定飲料、麵包、泡麵、冰品等超過300項商品。​

4.信用卡滿額優惠：​

持聯邦、玉山、永豐信用卡結帳，單筆結帳滿600元立折100元。​(每卡限2次，聯邦銀行限量3.4萬筆、玉山銀行限量1.5萬筆、永豐銀行限量1.1萬筆)​

※持振興隨取卡結帳同享優惠折扣。​

※活動商品及其他未盡事宜，請依7-ELEVEN官網公告為主。​https://www.7-11.com.tw/

● 21風味館

2021/11/26 （五） ~11/28 （日），限時三天。​

指定商品同類別任選第二件5折(以價低者優先折扣)‼​

1.21香草烤半雞2件338元(附一醬)。​

2.21香草烤雞腿2件150元。​

3.30元指定飲品買一送一。​

※活動內容及其他未盡事宜，依各店現場公告為主。​

● 兆豐銀行

即日起11/19 （五） ~12/31 （五）​

持兆豐統一獅聯名卡消費滿711元抽 #季冠軍紀念套組，並享紅利3倍送‼​

1.季冠軍紀念套組含紀念TEE、棒球帽及紀念球，價值2,021元。​

2.所有消費 #皆享紅利飆漲3倍驚喜回饋。​

※活動內容及其他未盡事宜，請依兆豐銀行官網公告為主。​

● 輝葉按摩椅

11/19 （五） ~11/20 （六），限時兩天。​

指定商品66折起，#再贈專屬親筆簽名球‼​

1.WULA超有力小沙發，季冠軍優惠價29,999元，下單再折2,000元​

2.聯名款多功能重訓椅+槓鈴啞鈴組，季冠軍優惠價3,990元。​

3.聯名款自在極意棒，季冠軍優惠價1,990元。​

※活動內容及其他未盡事宜，請依輝葉按摩椅官網公告為主。​ https://bit.ly/3qvEtD7

● 焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 台南全球旗艦店

11/19 （五） ~11/21 （日），限時三天。

穿戴UNILIONS球衣、T恤、帽子內用消費送精選和牛、禮盒系列95折優惠‼

1.於全台各店內用消費，即贈580精選和牛一份(每日限量，數量有限送完為止)。

2.「燒肉禮盒」、「代烤禮盒」全面95折優惠。

※別忘大聲說出中華職棒32年下半季冠軍：統一7-ELEVEN獅🦁

※活動內容及其他未盡事宜，依各店現場公告與說明為主。

※焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 全台線上訂位系統：https://reurl.cc/bngbEv

● 犀牛盾 RhinoShield 防摔手機殼

11/19（五） ~11/25 (四)，限時七天。​

購買指定款統一7-ELEVEN獅聯名系列手機殼，享85折優惠。​

※結帳時輸入折扣碼【統一獅季冠軍】，立享85折優惠折扣​

※活動內容及其他未盡事宜，依RHINOSHIELD犀牛盾防摔手機殼官網說明為主。https://url.rhinoshield.tw/uni-lions

統一獅 中華職棒 中信兄弟

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