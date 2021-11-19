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日職／被虧胖嘟嘟9天後 清宮幸太郎變瘦嚇到新庄剛志

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
清宮幸太郎相隔9天在千葉基地出現，臉龐明顯消瘦，讓新庄剛志驚呆了。 截圖自火腿官方推特
清宮幸太郎相隔9天在千葉基地出現，臉龐明顯消瘦，讓新庄剛志驚呆了。 截圖自火腿官方推特

日本職棒火腿隊清宮幸太郎胖嘟嘟的身材，日前才被新任監督新庄剛志虧「這樣不會太胖嗎？」相隔9天，清宮幸太郎在千葉基地出現時，臉龐明顯消瘦，新庄剛志大讚：「好驚人」。

新庄剛志在11月9日出席火腿隊秋訓時，看到清宮幸太郎的身材，忍不住在他的腰際比劃，並問說：「這樣不會太胖嗎？瘦一點會不會比較好？」清宮回應怕減重球會飛不遠，被新庄吐槽：「你現在也沒打多遠」。

新庄祭出的「減重令」，清宮有聽進去，昨天日本媒體捕捉到清宮前往自主訓練的身影，原本圓潤甚至有點雙下巴的臉龐，變得清減甚至帶有線條，搭配剛剪好的短髮，造型看起來更加俐落。

新庄剛志也在個人IG分享此則新聞，並說：「這麼短的時間能夠減少這麼多體重，實在超乎我的想像，太驚人了！剪完頭髮後也更有型。」

新庄剛志 火腿

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