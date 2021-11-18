中職／苦練成攻勢支柱 林靖凱：讓大家知道我也有攻擊

統一獅隊今晚在非自力封王局面下拋出橘色彩帶，雖然此役輸給富邦悍將隊，但靠著中信兄弟隊輸球，下半季封王魔術數字歸零，林靖凱說：「心情有輕鬆一點。」

獅隊能夠在下半季封王，總教練林岳平點名林靖凱是打線的功臣其一，林靖凱今年球季敲出135支安打，位居球隊最多，甚至超越春訓時一起特打練習的陳傑憲。

「球迷知道我會守備。」林靖凱去年拿下二壘金手套獎，但是打擊陷入低潮，「想讓大家知道我也有攻擊，做到攻守平衡。」

林靖凱說：「能夠有這樣的成績，不是一兩天而已。」去年球季結束後，林靖凱就開始針對打擊訓練，春訓時也揪安打王陳傑憲去特打，互相討論打擊，才有今年整季的穩定表現。

頂著去年冠軍的光環，林靖凱坦言今年球季很期待能夠挑戰連霸，上半季已經錯過一次封王機會，下半季在上周遇到4連敗，多少有點壓力，如今終於拿下下半季冠軍，林靖凱說：「有放開一點，但還是繼續為總冠軍努力。」